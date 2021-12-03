Хищение 115 миллионов «Киевзеленстроя»: НАБУ вручило новые подозрения

Национальное антикоррупционное бюро вручило три новых подозрения по делу хищения средств «Киевзеленстроя» на сумму 115,2 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

В Бюро сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой установили новые эпизоды хищения средств, в связи с чем 10 декабря еще трем лицам были вручены подозрения.

Среди новых подозреваемых — бывший и. о. начальника управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета. Еще семерым лицам, которым были вручены подозрения в августе прошлого года, были обновлены подозрения в контексте новых доказательств.

«Таким образом, общее количество лиц, вероятно причастных к совершению коррупционного преступления, возросло до 10, а общая сумма нанесенного ущерба коммунальному объединению — до 115,19 млн грн», — сообщили в НАБУ.

Сейчас у следствия 10 подозреваемых:

и. о. начальника управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета;

бывший внештатный советник гендиректора «Киевзеленстроя»;

генеральные директора «Киевзеленстроя» в 2016—2018 гг. и 2018−2019 гг;

заместитель гендиректора по коммерческим вопросам, начальник одного из отделов КО «Киевзеленстрой» и работник одного из отделов КО;

доверенное лицо внештатного советника гендиректора «Киевзеленстроя»;

директор ООО ;

; частный предприниматель.

По данным следствия, в 2016 — 2018 гг. КО «Киевзеленстрой» объявило и провело тендеры на закупку спецтехники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Бывший внештатный советник гендиректора, которого следствие считает организатором коррупционной схемы, вступил в сговор с другими должностными лицами КО и частным предпринимателем.

Таким образом участники схемы обеспечили победу в тендерах трех заранее определенных компаний, которые поставили технику КО «Киевзеленстрой» по завышенным ценам.

НАБУ и САП выяснили, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перечислили на счета иностранных компаний, а оттуда — на подконтрольную им компанию, зарегистрированную в Италии.

Детективы НАБУ добились наложения ареста на корпоративные права итальянской компании и объекты недвижимости, которые, по версии следствия, могли построить за счет выведенных средств. Речь идет о проекте по строительству жилья в городе Верона (Италия).