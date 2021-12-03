0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 136 0

Банки повысили средние ставки по депозитам

Банки повысили средние ставки по депозитам

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что средние ставки по депозитам возросли на 0,2 п.п.

Как свидетельствуют данные Национального банка, в ноябре 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых.

Ставки по новым депозитам для населения в валюте за ноябрь возросли с 0,5% до 0,6%.

Читайте также: От 10 до 500 тыс. грн и больше: НБУ сообщил распределение по суммам вкладов в банках

Ставки по гривневым депозитам для предприятий возросли с 4,8% до 4,9% годовых, по валютным возросли с 0,8% до 1,1% годовых.

Депозитный портфель банков в ноябре вырос на 0,4% до 1 439 млрд гривен, в т.ч. населения возрос на 1,0% до 692 млрд гривен, предприятий возрос на 0,2% до 716 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • чтобы избежать неприятных ситуаций, на момент заключения депозитного договора в банке, желательно всегда предусматривать сроки депозита;
  • monobank с 1 декабря изменил процентную ставку по депозитам в гривне;
  • по итогам июля-сентября этого года объем депозитов населения в гривне сократился на 1,4%. Это связано с сезонным ростом потребительских расходов. Следовательно, клиенты стали чаще снимать средства по требованию.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.