Банки повысили средние ставки по депозитам

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что средние ставки по депозитам возросли на 0,2 п.п.
Как свидетельствуют данные Национального банка, в ноябре 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых.
Ставки по новым депозитам для населения в валюте за ноябрь возросли с 0,5% до 0,6%.
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Ставки по гривневым депозитам для предприятий возросли с 4,8% до 4,9% годовых, по валютным возросли с 0,8% до 1,1% годовых.
Депозитный портфель банков в ноябре вырос на 0,4% до 1 439 млрд гривен, в т.ч. населения возрос на 1,0% до 692 млрд гривен, предприятий возрос на 0,2% до 716 млрд гривен.
Справка Finance.ua:
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