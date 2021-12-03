Ощадбанк присоединился к «Дії»

Государственный Ощадбанк присоединился к приложению «Дія», с помощью которого клиенты могут пройти идентификацию и верификацию, сообщила пресс-служба банка.

Указанный функционал доступен во всех отделениях Ощадбанка. Для этого используют е-паспорт гражданина или для выезда за границу.

Идентификация и верификация клиентов будет проводиться для осуществления, открытия и обслуживания депозитных и текущих счетов, аренды индивидуальных сейфов, приема платежей, обмена валют и реализации банковских металлов и нумизматической продукции.

Для прохождения идентификации нужно сообщить штрих-код электронного документа.

Как отметили в «Дії», теперь Ощадбанк принимает не только документы в приложении, но и цифровые копии. Можно поделиться копией паспорта бесконтактно. К тому же будет отметка о том, когда и кому ее предоставлял пользователь.