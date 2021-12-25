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Три страны Евросоюза обогнали Украину по уровню безработицы

Три страны Евросоюза обогнали Украину по уровню безработицы

В октябре 2021 года безработица в странах ЕС составила 6,7%. В Испании, Италии и Греции уровень составлял вплоть до 15%. Для сравнения, даже в Украине во втором квартале уровень безработицы был 10,3% (данные Госстата).

Так, 14,3 млн мужчин и женщин в ЕС были безработными в октябре. Однако по сравнению с октябрем 2020-го безработица снизилась на 1,6 млн человек, свидетельствуют данные Евростата.

Безработица среди молодежи

В октябре 2,9 миллиона человек к 25 годам были безработными. По сравнению с октябрем 2020 года безработица среди молодежи снизилась на 165 тыс. человек.

Еще одна вспышка COVID-19 и меры, предпринятые для борьбы против вируса, вызвали резкое увеличение количества обращений за пособием по безработице в ЕС. В то же время значительная часть тех, кто зарегистрировался в агентствах по поиску работы, активно не искали работу, например, если им приходилось заботиться о своих детях. Это приводит к расхождению в количестве зарегистрированных безработных.

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Отметим, что с относительно высоким процентом безработных граждан можно назвать страны Северной Европы. Так, в Швеции уровень составлял 8,7%, в Финляндии – 7,5%.

Страны Европейского союза с самым низким уровнем безработицы:

  • Чехия (2,6%);
  • Нидерланды (2,9%);
  • Германия (3,3%);
  • Польша (3,4%).

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По материалам Обозреватель
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