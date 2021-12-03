Пандемия лишила работы полмиллиона украинок

С начала пандемии коронавируса COVID-19 почти полмиллиона украинок стали безработными.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В целом пандемия лишила рабочих мест более 54 млн женщин по всему миру. Согласно исследованию Washington Post, 90% из них могут больше никогда не вернуться на работу из-за достижения нетрудоспособного возраста.
Сферы. Наиболее массовые увольнения происходили в сферах гостинично-ресторанного бизнеса, розничной торговли и клиентского сервиса, более 50% работников которых – женщины. В первый год пандемии в Украине потеряли работу 4% женщин, за 2021 год этот показатель вырос до 6%.
Говоря о международном рынке трудоустройства, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, общее количество безработных женщин в Европе выросло на 3,3% с конца 2019 года.
COVID-19 стал катализатором массовых сокращений на фоне закрытия предприятий и компаний, причем преимущественно это касается тех сфер, где большая часть работников – женщины. В то же время в медицинской сфере спрос на рабочие руки не утихает уже два года.
При этом сегодня две трети медперсонала составляют женщины, а в таких странах, как Германия, этот показатель достигает 90%, заявила основательница онлайн-сервиса работы за рубежом Jobian Ольга Чубенко.
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