Язык программирования и уровень английского: от чего зависят зарплаты в IT

Зарплаты айти-специалистов зависят не только от сферы их деятельности, но и от географического расположения, языка программирования, с которым работает специалист, его знания английского и даже от высшего учебного заведения, которое он окончил.
Об этом свидетельствует исследование рынка, проведенное порталом ain.ua во второй половине 2021 года.
Языки программирования. Согласно опросу, наибольшая медиана у Ruby Engineer — $ 4225. Высокая зарплата в Java, Python и TypeScript Engineer — медиана составила $ 4000.
Медианы зарплат для нескольких языков в зависимости от используемых библиотек и фреймворков:
Города. Исследователи отмечают, что разрыв между зарплатами в крупных городах Украины уменьшается. В зависимости от географического расположения медианный уровень оплаты труда распределился следующим образом:
Уровень английского. Как показало исследование, в технических профессиях знание английского (хотя бы на уровне Intermediate) позволяет рассчитывать на более высокую зарплату. В технических профессиях на уровне Junior знание языка дает бонус $ 100-$ 150. Для Middle разработчика разница гораздо существеннее: знания на уровне Upper Intermediate позволяют зарабатывать вдвое больше тех, чей уровень не превышает Elementary.
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В нетехнических профессиях уровень английского играет роль именно на уровне Junior. Свободное знание английского позволяет стартовать в профессии с медианой $ 1000, в то время, как новичок, который не знает английского, начнет с зарплатной медианы $ 450.
Для наглядности рассмотрим влияние английского на уровень зарплаты в нескольких профессиях:
ВУЗ. Исходя из полученных данных, наибольшие зарплаты среди технических профессий у выпускников Львовского национального университета имени Ивана Франко. Медиана вознаграждения специалистов технических профессий (Software Engineer, QA, DevOps, UI/UX Designer, Cyber Security, DBA, Sys. Admin) уровня Senior — $ 4700. Среди нетехнических профессий самые высокие зарплаты также у выпускников НТУУ «КПИ» ($ 3000 на уровне Senior).
Самая высокая медиана для Junior-уровня у выпускников КНУ им. Тараса Шевченко: медиана технических профессий составила $ 1100. Среди медиан нетехнических профессий уровня Junior лидируют КНУ им. Тараса Шевченко и ХНУ имени
Отсутствие высшего образования незначительно влияет лишь на медиану Junior-уровня в технических профессиях — $ 600 (это самая низкая медиана среди технических профессий). На высших уровнях сеньорности это неравенство сглаживается.
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