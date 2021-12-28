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Язык программирования и уровень английского: от чего зависят зарплаты в IT

Язык программирования и уровень английского: от чего зависят зарплаты в IT

Зарплаты айти-специалистов зависят не только от сферы их деятельности, но и от географического расположения, языка программирования, с которым работает специалист, его знания английского и даже от высшего учебного заведения, которое он окончил.

Об этом свидетельствует исследование рынка, проведенное порталом ain.ua во второй половине 2021 года.

Языки программирования. Согласно опросу, наибольшая медиана у Ruby Engineer — $ 4225. Высокая зарплата в Java, Python и TypeScript Engineer — медиана составила $ 4000.

Медианы зарплат для нескольких языков в зависимости от используемых библиотек и фреймворков:

  • медианная зарплата программистов C# на .NET — $ 4000, причем на Unity — $ 2775;
  • JavaScript-программисты, работающие с Angular. js, получают в среднем $ 3200, а на React. js — $ 4450;
  • PHP на Laravel ($ 3475) зарабатывает на 30% меньше, чем PHP на Symfony ($ 5000);
  • зарплата Python на Django и Python на Flask практически выровнялась — $ 4750 и $ 4250 соответственно.

Города. Исследователи отмечают, что разрыв между зарплатами в крупных городах Украины уменьшается. В зависимости от географического расположения медианный уровень оплаты труда распределился следующим образом:

  • зарплата разработчика из Киева составила $ 4000. Такую же медианную зарплату получает программист, который работает не в Украине;
  • вплотную приблизилась к киевскому уровню одесская медиана — $ 3900;
  • медиану более $ 3000 удерживает почти половина городов Украины, среди которых Днепр ($ 3550), Ивано-Франковск ($ 3400), Львов ($ 3760), Черновцы ($ 3500) и города, географически примыкающие к Киеву — Борисполь и Бровары ($ 3200);
  • в областных центрах медиана зарплат программистов не опускается ниже $ 2000. Самые низкие медианы, согласно нашим подсчетам, в Луцке ($ 2000), Херсоне ($ 2220) и Хмельницком ($ 2200).

Уровень английского. Как показало исследование, в технических профессиях знание английского (хотя бы на уровне Intermediate) позволяет рассчитывать на более высокую зарплату. В технических профессиях на уровне Junior знание языка дает бонус $ 100-$ 150. Для Middle разработчика разница гораздо существеннее: знания на уровне Upper Intermediate позволяют зарабатывать вдвое больше тех, чей уровень не превышает Elementary.

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В нетехнических профессиях уровень английского играет роль именно на уровне Junior. Свободное знание английского позволяет стартовать в профессии с медианой $ 1000, в то время, как новичок, который не знает английского, начнет с зарплатной медианы $ 450.

Для наглядности рассмотрим влияние английского на уровень зарплаты в нескольких профессиях:

  • Senior HR с уровнем английского Pre-Intermediate получает в среднем $ 1200 (то есть такую же сумму как и менее опытный Middle HR с английским Upper Intermediate). Медиана Senior HR с продвинутым или свободным английским составляет $ 2850 и $ 3000 соответственно;
  • практически идентичная картина в маркетинге. Junior Marketing Manager с уровнем Pre-Intermediate может рассчитывать на медиану $ 475, а с уровнем Upper Intermediate — $ 740;
  • разработчик на уровне Senior со свободным английским может ожидать медианную зарплату $ 5250;
  • незнание языка держит даже опытного программиста на уровне медианы $ 3700.

ВУЗ. Исходя из полученных данных, наибольшие зарплаты среди технических профессий у выпускников Львовского национального университета имени Ивана Франко. Медиана вознаграждения специалистов технических профессий (Software Engineer, QA, DevOps, UI/UX Designer, Cyber ​​Security, DBA, Sys. Admin) уровня Senior — $ 4700. Среди нетехнических профессий самые высокие зарплаты также у выпускников НТУУ «КПИ» ($ 3000 на уровне Senior).

Самая высокая медиана для Junior-уровня у выпускников КНУ им. Тараса Шевченко: медиана технических профессий составила $ 1100. Среди медиан нетехнических профессий уровня Junior лидируют КНУ им. Тараса Шевченко и ХНУ имени В. Н. Каразина.

Отсутствие высшего образования незначительно влияет лишь на медиану Junior-уровня в технических профессиях — $ 600 (это самая низкая медиана среди технических профессий). На высших уровнях сеньорности это неравенство сглаживается.

По материалам ain.ua
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