0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Нафтогаз сообщил об уменьшении убытка в 3,9 раза

Нафтогаз сообщил об уменьшении убытка в 3,9 раза

За январь-сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года НАК «Нафтогаз Украины» сократила убыток в 3,9 раза — до 4,366 млрд грн.

Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность Нафтогаза за 9 месяцев 2021 года.

При этом доход Группы за отчетный период составил 136,965 млрд грн, что на 30,8% больше по сравнению с январем-сентябрем 2020 года.

В третьем квартале этого года Нафтогаз сократил чистый убыток на 50,6% – до 2,716 млрд грн. При этом доход сократился на 4,7% – до 30,468 млрд грн.

«Данная финансовая отчетность не проверена аудитом. Проверенная аудитом консолидированная отчетность по итогам 2021 года будет обнародована весной 2022 года», — прокомментировали в Нафтогазе.

В компании отметили, что в финансовой отчетности НАК «Нафтогаз Украины» как отдельного юридического лица зафиксировано 9,78 млрд грн чистой прибыли за 9 месяцев 2021 года. Для сравнения, соответствующий период предыдущего года компания завершила с убытком в 18,65 млрд грн.

Напомним, за январь-июнь 2021 года НАК «Нафтогаз Украины» получил 1,65 млрд грн чистого убытка. По сравнению с первым полугодием 2020 года чистый убыток компании уменьшился в 7 раз. При этом, совокупный доход Нафтогаза за 6 месяцев 2021 года составил 6,45 млрд грн.

По результатам 2020 года консолидированный убыток Нафтогаза, подтвержденный международной компанией «Делойт», превысил 19 млрд грн и стал первым убытком компании после 2015 года.

В состав Группы Нафтогаз входят НАК «Нафтогаз Украины», а также 7 акционерных обществ, 9 дочерних предприятий, 7 представительств и филиалов, полностью принадлежащих НАК, 5 обществ с долей НАК «Нафтогаз Украины» в уставном капитале от 40% до 100%. Кроме этого, компания владеет долей акций в 39 акционерных обществах по газоснабжению и газификации. Группа работает во всех регионах Украины и в Египте, имеет собственные представительства в Туркменистане и Бельгии.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.