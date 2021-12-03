Нафтогаз сообщил об уменьшении убытка в 3,9 раза

За январь-сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года НАК «Нафтогаз Украины» сократила убыток в 3,9 раза — до 4,366 млрд грн.
Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность Нафтогаза за 9 месяцев 2021 года.
При этом доход Группы за отчетный период составил 136,965 млрд грн, что на 30,8% больше по сравнению с январем-сентябрем 2020 года.
В третьем квартале этого года Нафтогаз сократил чистый убыток на 50,6% – до 2,716 млрд грн. При этом доход сократился на 4,7% – до 30,468 млрд грн.
«Данная финансовая отчетность не проверена аудитом. Проверенная аудитом консолидированная отчетность по итогам 2021 года будет обнародована весной 2022 года», — прокомментировали в Нафтогазе.
В компании отметили, что в финансовой отчетности НАК «Нафтогаз Украины» как отдельного юридического лица зафиксировано 9,78 млрд грн чистой прибыли за 9 месяцев 2021 года. Для сравнения, соответствующий период предыдущего года компания завершила с убытком в 18,65 млрд грн.
Напомним, за январь-июнь 2021 года НАК «Нафтогаз Украины» получил 1,65 млрд грн чистого убытка. По сравнению с первым полугодием 2020 года чистый убыток компании уменьшился в 7 раз. При этом, совокупный доход Нафтогаза за 6 месяцев 2021 года составил 6,45 млрд грн.
По результатам 2020 года консолидированный убыток Нафтогаза, подтвержденный международной компанией «Делойт», превысил 19 млрд грн и стал первым убытком компании после 2015 года.
В состав Группы Нафтогаз входят НАК «Нафтогаз Украины», а также 7 акционерных обществ, 9 дочерних предприятий, 7 представительств и филиалов, полностью принадлежащих НАК, 5 обществ с долей НАК «Нафтогаз Украины» в уставном капитале от 40% до 100%. Кроме этого, компания владеет долей акций в 39 акционерных обществах по газоснабжению и газификации. Группа работает во всех регионах Украины и в Египте, имеет собственные представительства в Туркменистане и Бельгии.
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