Маск продал акций Tesla еще на 960 миллионов долларов

CEO Tesla Илон Маск продал более 934 тысяч акций компании на 963 млн долларов для уплаты налогов на исполнение дополнительных 2,2 млн опционов.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы регулятора.
Отмечается, что Маск продает акции 5 недель подряд — за этот период он продал акций на 11,8 млрд долл.
Маск пошутил в Twitter спустя несколько часов после того, как опубликовали документы о транзакции.
«Думаю о том, чтобы оставить работу и стать инфлюэнсером на полный рабочий день», — написал бизнесмен, спросив своих почти 66 миллионов подписчиков, что они думают об этой идее. После этого он ответил несколькими смешными эмодзи.
Акции Tesla снизились на 2% до 983,90 долл. перед началом торгов в пятницу.
Акции упали на 18% с пика 4 ноября на фоне продажи Маском своих акций.
По данным Bloomberg Billionaires Index, Маск является самым богатым человеком в мире, с 266 миллиардами долларов, его состояние в этом году выросло на 110 миллиардов долларов.
Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около 5 миллиардов долларов.
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