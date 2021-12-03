Популярный кроссовер Ford лишится половины моторов: названа причина

Ford Kuga теперь можно приобрести только с бензиновыми силовыми агрегатами. Автопроизводитель исключил из моторной линейки 1,5-литровые и 2,0-литровые дизельные двигатели семейства EcoBlue.

Об этом сообщает Autoexpress.

По словам представителя Ford, спад продаж дизельных версий кроссовера и рост популярности электрифицированных вариантов заставили автопроизводителя пересмотреть моторную гамму. Инженеры и маркетологи бренда изучают будущее дизельных двигателей во многих моделях, но окончательно списывать турбодизели в Ford не готовы.

Кроссовер Kuga утратил дизельные моторы вслед за хэтчбеком Fiesta. Сегодня европейские покупатели Ford Kuga могут выбирать между 1,5-литровым бензиновым двигателем на 150 л.с., 2,5-литровым бензиновым гибридом мощностью 187 л.с. или подзаряжаемым гибридом с силовой установкой мощностью 222 л.с.