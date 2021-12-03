4 уникальные фишки от Альфа-Банка

А помните, как еще пару лет назад для того, чтобы оформить самую обычную банковскую карту нужно было пройти целый квест? Для этого украинцы искали ближайшее отделение нужного банка и часами выстаивали в очередях к менеджеру.
Но уже сейчас благодаря технологиям все изменилось – получить некоторые банковские продукты можно прямо из дома и всего за пару кликов.
Теперь именно банки борются за внимание клиентов. Их главная задача – заинтересовать и сделать свой продукт интересными и уникальными. Мы решили рассказать о нескольких продуктах, которыми своих клиентов привлекает Альфа-Банк.
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