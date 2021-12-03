Укрзализныця назвала самые популярные направления на новогодние праздники

Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця».

«В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы продано наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок, который вступает в силу с 12 декабря 2021 года. Также стабильно высокий спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днепр», — говорится в сообщении.

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Больше всего билетов на период с 24.12.2021 по 10.01.2022 приобретено на такие пассажирские поезда: № 041П Днепр — Трускавец; № 046Д Лисичанск — Ужгород; № 007К Киев — Черновцы; № 136Ш Одесса — Черновцы; № 081К Киев — Ужгород.

Кроме того, АО «Укрзализныця» фиксирует повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева 16.12.2021, поэтому назначен дополнительный поезд № 249/250 Киев — Ивано-Франковск, Черновцы, который будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и будет возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.

Сейчас в компании работают над назначением дополнительных поездов на следующих направлениях: Киев — Ивано-Франковск, Черновцы; Киев — Ужгород; Харьков — Львов; Одесса — Ужгород; Одесса — Харьков; Запорожье, Днепр — Ивано-Франковск; Киев — Ковель.

Среди обещанных дополнительных маршрутов уже назначен «Лыжный экспресс» № 745/746 Киев — Славское на 24, 26, 30 декабря 2021 года и 02, 06, 08 января 2022 года, а также продлен маршрут поезда № 779/780 Сумы — Киев до Винницы на 24, 27, 30, 31 декабря 2021 года и 03, 06, 10 января 2022 года.