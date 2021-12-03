Укрзализныця назвала самые популярные направления на новогодние праздники

Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця».
«В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы продано наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок, который вступает в силу с 12 декабря 2021 года. Также стабильно высокий спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днепр», — говорится в сообщении.
Читайте также: С 10 декабря «Укрзализныця» изменит комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов
Больше всего билетов на период с
Кроме того, АО «Укрзализныця» фиксирует повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева 16.12.2021, поэтому назначен дополнительный поезд № 249/250 Киев — Ивано-Франковск, Черновцы, который будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и будет возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.
Сейчас в компании работают над назначением дополнительных поездов на следующих направлениях: Киев — Ивано-Франковск, Черновцы; Киев — Ужгород; Харьков — Львов; Одесса — Ужгород; Одесса — Харьков; Запорожье, Днепр — Ивано-Франковск; Киев — Ковель.
Среди обещанных дополнительных маршрутов уже назначен «Лыжный экспресс» № 745/746 Киев — Славское на 24, 26, 30 декабря 2021 года и 02, 06, 08 января 2022 года, а также продлен маршрут поезда № 779/780 Сумы — Киев до Винницы на 24, 27, 30, 31 декабря 2021 года и 03, 06, 10 января 2022 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько стоит машина из СШАВчера, 10:07 - 5041 13
Украина вошла в топ-30 стран мира по дешевизне электроэнергииВчера, 15:09 - 1059 5
Долги по коммуналке: когда жилье автоматически выставят на продажу — мнение экспертаВчера, 09:00 - 4279 4
Как повлияет на Украину: в Европе зафиксировали резкий рост цен на подержанные автоВчера, 05:46 - 1137 4
Украинцы переплатят миллиарды гривен за газ: эксперт озвучил цифрыВчера, 20:03 - 707 2
Сколько стоит машина из СШАВчера, 10:07 - 5041 13
Долги по коммуналке: когда жилье автоматически выставят на продажу — мнение экспертаВчера, 09:00 - 4279 4
Как будет осуществляться описание и арест земельных участков или прав на них: новые правилаВчера, 08:04 - 3566
Эксперты дали прогноз по курсу доллара до конца годаВчера, 14:03 - 3125
Могут ли конфисковать вашу пенсию — ответ экспертаВчера, 18:00 - 2101
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1104
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1681 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1813
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 499
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1481 1