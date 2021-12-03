Google выплатит по $1600 сотрудникам в качестве бонуса за удаленную работу

Американская компания Google планирует до конца 2021 года выплатить дополнительный бонус своим сотрудникам по всему миру, так как технологический гигант решил перенести возвращение сотрудников в офис. Все, кто работает в Google, получат по $1600. Об этом сообщает Reuters.

В компании объяснили, что $1600, которые получат сотрудники, — это дополнение к надбавке за работу на дому и бонусу за развитие Google.

Компания хочет поддержать своих сотрудников во время пандемии коронавируса, не сообщая подробностей о том, сколько в целом выделено на эту цель.

Ранее, в марте, внутренний опрос Google показал снижение благосостояния сотрудников за последний год, после чего компания объявила о ряде льгот, включая денежный бонус в размере $500.