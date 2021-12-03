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Количество выданных ипотечных кредитов возросло в два раза

Количество выданных ипотечных кредитов возросло в два раза

Более 7,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в почти 6,1 млрд гривен выдали украинские банки за первые три квартала 2021 года. Это вдвое больше, чем было зафиксировано за соответствующий период прошлого года, и в 2,7 раза больше по сумме выданных средств.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Нацбанка и Минюста.

По данным Минюста, за три квартала этого года в Украине было заключено 218,4 тыс. сделок купли-продажи квартир и домов. Из них на условиях ипотеки приобретается лишь 3,4% жилья в стране.

Интересные данные:

  • почти 90% ипотечных договоров касаются покупки жилья на вторичном рынке;
  • более половины от общего количества выданных кредитов — или почти две трети в денежном измерении — приходятся на Киевскую область;
  • по данным НБУ, сейчас средняя ставка по ипотечным кредитам на первичном рынке — 15,4%, на вторичном — 13,6%.

Берут ли украинцы «Доступную ипотеку»под 7%? 17 украинских банков работают также и по государственной программе «Доступная ипотека 7%», где действует льготная ставка в 7%. Эта программа создана для семей, которые хотели бы приобрести жилье на первичном или вторичном рынках. Кредит выдается гражданам с официальным трудоустройством и является доступным как для наемных работников, так и для самозанятых лиц — ФЛП.

В рамках этой программы за три квартала текущего года было выдано 903 кредита на 776,6 млн грн.

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Несмотря на крайне низкое количество отказов — 3% от всех обращений — льготная программа не пользуется популярностью. За три квартала 2021 года было зарегистрировано всего 1287 заявок.

Льготные кредиты в основном выдаются пятью банками, например: Кредобанком, Укргазбанком, Ощадбанком, Глобусом и ПриватБанком.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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По материалам Finance.UA
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