УЗ за 11 месяцев 2021 года получила 227 миллионов чистой прибыли

По итогам работы 11 месяцев 2021 года «Укрзализныця» получила 227,3 млн грн чистой прибыли — компания имеет все перспективы завершить 2021 год прибыльно.

Об этом сообщил председатель правления У З Александр Камышин, передает пресс-служба компании.

«За ноябрь Укрзализныця получила положительный финансовый результат 113,9 млн грн, за 11 месяцев 2021 года — 227,3 млн грн чистой прибыли. Компания становится более эффективной и имеет все перспективы выйти на прибыльный уровень по итогам 2021 года», — сказал Камышин.

При этом, по его словам, за 11 месяцев прошлого года АО «Укрзализныця» получило около 12 млрд грн убытков и 147,3 млн убытков в ноябре 2020 года.

За 11 месяцев 2021 года показатель EBITDA составляет 12,6 млрд грн — это на 3,9 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Чистый доход от реализации продукции АО «Укрзализныця» увеличился на 12,8% – до 77,4 млрд грн.

Наибольшую долю дохода в структуре доходов от реализации продукции составляют доходы от грузовых перевозок, за январь — ноябрь 2021 года они составили 64,4 млрд грн.