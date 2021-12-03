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УЗ за 11 месяцев 2021 года получила 227 миллионов чистой прибыли

УЗ за 11 месяцев 2021 года получила 227 миллионов чистой прибыли

По итогам работы 11 месяцев 2021 года «Укрзализныця» получила 227,3 млн грн чистой прибыли — компания имеет все перспективы завершить 2021 год прибыльно.

Об этом сообщил председатель правления У З Александр Камышин, передает пресс-служба компании.

«За ноябрь Укрзализныця получила положительный финансовый результат 113,9 млн грн, за 11 месяцев 2021 года — 227,3 млн грн чистой прибыли. Компания становится более эффективной и имеет все перспективы выйти на прибыльный уровень по итогам 2021 года», — сказал Камышин.

При этом, по его словам, за 11 месяцев прошлого года АО «Укрзализныця» получило около 12 млрд грн убытков и 147,3 млн убытков в ноябре 2020 года.

За 11 месяцев 2021 года показатель EBITDA составляет 12,6 млрд грн — это на 3,9 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Чистый доход от реализации продукции АО «Укрзализныця» увеличился на 12,8% – до 77,4 млрд грн.

Наибольшую долю дохода в структуре доходов от реализации продукции составляют доходы от грузовых перевозок, за январь — ноябрь 2021 года они составили 64,4 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
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