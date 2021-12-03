Куда негосударственные пенсионные фонды инвестируют деньги участников

О функционировании системы негосударственного пенсионного обеспечения, введении обязательных пенсионных накоплений и работе негосударственных пенсионных фондов рассказала на встрече «Все о негосударственном пенсионном обеспечении и НПФ» председатель совета негосударственных пенсионных фондов «Взаимопомощь» и «Гарант-Пенсия», член совета «Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов», эксперт во внедрении второго уровня пенсионной системы Ольга Бондаренко.

Инвестициями денег участников негосударственных пенсионных фондов занимается компания по управлению активами, с которой сотрудничает НПФ. Закон обязывает такую компанию вкладывать деньги в различные инвестиционные инструменты.

Ограничения по инвестиционным инструментам таковы:

Банковские депозиты, сберегательные сертификаты (не более 10% в один банк), ОВГЗ — 50% максимум.

Корпоративные облигации (не более 5% в одного эмитента), акции украинских эмитентов, ипотечные ценные бумаги — не более 40%.

Муниципальные облигации и ценные бумаги иностранных эмитентов — максимум 20%.

Для банковских металлов и объектов недвижимости предел — 10%.

Вкладываться во все остальные активы НПФ может в пределах 5%.

«Возьмем базовый сегодня инструмент — депозиты. Не более 10% от объема активов можно разместить в один банк. Всего депозитного портфеля у фонда может быть до 50%. То есть если у фонда стратегия размещения в депозиты, то он должен разделить свою сумму между пятью банками. Банковские металлы, объекты недвижимости — не более 10%. То есть, если ваш взнос, например, 1 тыс. грн, на 100 грн покупаются банковские металлы, 100 грн размещается на депозит в какой-то банк, на 200 грн покупаются муниципальные облигации, еще на 200 грн покупаются акции Apple, Netflix и все такое. На остальные активы приходится не более 5%. Это могут быть, например, объекты искусства. Ваша тысяча гривен диверсифицируется, разбивается на маленькие суммы и вкладывается в различные инвестиционные инструменты», — рассказала Ольга Бондаренко.

По ее словам, еще 3 года назад основными инвестиционными инструментами НПФ были ОВГЗ и депозиты. Сегодня ситуация кардинально изменилась — деньги участников НПФ диверсифицируются больше.

Также Бондаренко обратила внимание, что пенсионными активами, согласно закону, не могут быть:

ценные бумаги, эмитентом которых является одна из компаний, обслуживающая НПФ — хранитель, компания по управлению активами, администратор, аудитор;

ценные бумаги, не прошедшие листинг фондовой биржи;

ценные бумаги, эмитентами которых являются институты совместного финансирования; векселя.

Она напомнила, что пенсионные активы не могут быть предметом залога.