Куда негосударственные пенсионные фонды инвестируют деньги участников

О функционировании системы негосударственного пенсионного обеспечения, введении обязательных пенсионных накоплений и работе негосударственных пенсионных фондов рассказала на встрече «Все о негосударственном пенсионном обеспечении и НПФ» председатель совета негосударственных пенсионных фондов «Взаимопомощь» и «Гарант-Пенсия», член совета «Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов», эксперт во внедрении второго уровня пенсионной системы Ольга Бондаренко.
Инвестициями денег участников негосударственных пенсионных фондов занимается компания по управлению активами, с которой сотрудничает НПФ. Закон обязывает такую компанию вкладывать деньги в различные инвестиционные инструменты.
Ограничения по инвестиционным инструментам таковы:
«Возьмем базовый сегодня инструмент — депозиты. Не более 10% от объема активов можно разместить в один банк. Всего депозитного портфеля у фонда может быть до 50%. То есть если у фонда стратегия размещения в депозиты, то он должен разделить свою сумму между пятью банками. Банковские металлы, объекты недвижимости — не более 10%. То есть, если ваш взнос, например, 1 тыс. грн, на 100 грн покупаются банковские металлы, 100 грн размещается на депозит в какой-то банк, на 200 грн покупаются муниципальные облигации, еще на 200 грн покупаются акции Apple, Netflix и все такое. На остальные активы приходится не более 5%. Это могут быть, например, объекты искусства. Ваша тысяча гривен диверсифицируется, разбивается на маленькие суммы и вкладывается в различные инвестиционные инструменты», — рассказала Ольга Бондаренко.
По ее словам, еще 3 года назад основными инвестиционными инструментами НПФ были ОВГЗ и депозиты. Сегодня ситуация кардинально изменилась — деньги участников НПФ диверсифицируются больше.
Также Бондаренко обратила внимание, что пенсионными активами, согласно закону, не могут быть:
Она напомнила, что пенсионные активы не могут быть предметом залога.
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