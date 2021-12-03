Функция ЭКГ наконец стала доступна для китайских пользователей Apple Watch

Китайское издание ITHome сообщает, что с выходом следующих бета-версий watchOS 8.3 и iOS 15.2 функция ЭКГ в Apple Watch начала работать в Китае.

Функция ЭКГ была представлена в Apple Watch Series 4. Она позволяет получать более развернутую информацию о состоянии здоровья при помощи смарт-часов. Однако для запуска функции Apple необходимо получить одобрение регулирующих органов страны. У нас функция ЭКГ у Apple Watch заработала год назад с выходом watchOS 7.1.

Ожидается, что финальный релиз watchOS 8.3 и iOS 15.2 состоится на следующей неделе.