Функция ЭКГ наконец стала доступна для китайских пользователей Apple Watch

Китайское издание ITHome сообщает, что с выходом следующих бета-версий watchOS 8.3 и iOS 15.2 функция ЭКГ в Apple Watch начала работать в Китае.
Функция ЭКГ была представлена в Apple Watch Series 4. Она позволяет получать более развернутую информацию о состоянии здоровья при помощи смарт-часов. Однако для запуска функции Apple необходимо получить одобрение регулирующих органов страны. У нас функция ЭКГ у Apple Watch заработала год назад с выходом watchOS 7.1.
Ожидается, что финальный релиз watchOS 8.3 и iOS 15.2 состоится на следующей неделе.
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