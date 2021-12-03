Банки выдали более 1 млрд грн ипотечных кредитов под 7%

По состоянию на 9 декабря уполномоченные банки подписали 1185 кредитных соглашений на 1,034 млрд грн в рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, где активнее всего берут кредиты на жилье.

По данным Минфина, с начала действия программы банки выдали 24,59% займов на первичном и 75,41% – на вторичном рынках.

Уполномоченные банки получили 1657 заявок на участие в программе на общую сумму 1,456 млрд грн, из которых 24,73% составляет первичный рынок и 75,27% – вторичный.

В программе задействованы 23 региона и Киев. Самыми активными из них по заявкам на получение кредитов на прошедшей неделе были: Киев (32,41%), Киевская (32,13%), Львовская (6,14%), Харьковская (5,92%), Волынская (3,76%) области.

Прирост по сравнению с данными прошлой недели составляет:

+2% – количества кредитов и +3% – суммы кредитов;

+3% – количества заявок и +3% – суммы заявок.

В госпрограмме «Доступная ипотека 7%» участвуют 20 банков.

Больше всего ипотечных сделок заключил Кредобанк – 321 почти на 276 млн грн. Государственный Укргазбанк выдал 212 кредитов на 206 млн грн. Ощадбанк подписал 224 соглашения на 202 млн грн.



Инфографика: Минфин