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Apple воссоздаст давно забытый iPhone 4

Apple воссоздаст давно забытый iPhone 4

Apple собирается воссоздать iPhone 4. Речь идет о том, что компания намерена отдать дань популярному смартфону в следующей флагманской линейке, которая должна выйти под названием iPhone 14. Об этом сообщают китайские источники.

Стоит отметить, что Apple вернулась к дизайну iPhone 4 еще в прошлом году, когда компания выпустила iPhone 12. Напомним, смартфон получил плоскую металлическую рамку по всему периметру корпуса, а также стеклянную фронтальную и заднюю панели. Такой же дизайн был сохранен и в iPhone 13.

Конечно же, дизайн лицевой части и задней панели будут современными. На этот раз источник утверждает, что в линейке iPhone 14 будет три модели, а не четыре, как считалось ранее. Старшие версии iPhone 14 Pro и iPhone 14 Max получат экран с отверстием в форме горизонтального выреза. Внутри будут располагаться решетка громкоговорителя и передняя камера. Кстати, другой источник в предыдущей заметке подтвердил, что в 6,1-дюймовом смартфоне iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовом iPhone 14 Pro Max будут использоваться дисплеи с отверстием в центральной верхней части. Также сообщается, что смартфоны не получат разъем USB-C.

Что касается внешнего вида стандартной версии iPhone 14, то она по-прежнему будет иметь небольшую челку. Все смартфоны линейки получат однокристальную систему Apple A16 Bionic, которая будет основана на 4-нм технологическом процессе TSMC.

Презентация ожидается в сентябре 2022 года.

По материалам ITsider.
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