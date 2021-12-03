Redmi выпустит самый дешевый флагман, да еще и на новой Snapdragon 8 Gen 1

Проверенный китайский информатор Digital Chat Station получил подтвержденную информацию о том, что Redmi создает новый игровой телефон, построенный на базе топовой платформы Snapdragon 8 Gen 1. Он станет самым дешевым флагманом.

Новый смартфон Redmi получит не только однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 1, а и экран с высокой частотой обновления, большую аккумуляторную батарею, сверхбыструю зарядку, стереодинамики JBL и другие флагманские характеристики.

В этом году компания выпустила игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition на базе Dimensity 1200, однако новинка должна быть гораздо более продуктивной. Тот же Redmi K40 Game Enhanced Edition набирает в AnTuTu около 700 тыс. баллов, а смартфоны на Snapdragon 8 Gen 1 набирают более 1 млн баллов.

Президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг не раз отмечали, что Redmi настаивает на высоком качестве и стремится к оптимальному соотношению цены и качества.

Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики и даты выхода Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11.