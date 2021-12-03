0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Redmi выпустит самый дешевый флагман, да еще и на новой Snapdragon 8 Gen 1

Redmi выпустит самый дешевый флагман, да еще и на новой Snapdragon 8 Gen 1

Проверенный китайский информатор Digital Chat Station получил подтвержденную информацию о том, что Redmi создает новый игровой телефон, построенный на базе топовой платформы Snapdragon 8 Gen 1. Он станет самым дешевым флагманом.

Новый смартфон Redmi получит не только однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 1, а и экран с высокой частотой обновления, большую аккумуляторную батарею, сверхбыструю зарядку, стереодинамики JBL и другие флагманские характеристики.

В этом году компания выпустила игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition на базе Dimensity 1200, однако новинка должна быть гораздо более продуктивной. Тот же Redmi K40 Game Enhanced Edition набирает в AnTuTu около 700 тыс. баллов, а смартфоны на Snapdragon 8 Gen 1 набирают более 1 млн баллов.

Президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг не раз отмечали, что Redmi настаивает на высоком качестве и стремится к оптимальному соотношению цены и качества.

Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики и даты выхода Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.