ЕС продлит действие бесплатного роуминга до 2032 года

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
«Еврокомиссия приветствует политическое согласие между Европарламентом и странами-членами относительно новых регуляторных правил по роумингу. Новые правила предусматривают продление до 2032 года действующей системы, согласно которой с граждан не взимают дополнительную плату за звонки или использование данных во время поездок по территории ЕС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новые правила предоставляют гражданам свободный доступ ко всем чрезвычайным службам на всей территории ЕС и четко определяют случаи, при которых услуги роуминга могут предоставляться за дополнительную плату. Это могут быть, например, звонки в справочные или сервисные службы, или использование «нерегулярных» телефонных линий, к примеру, с самолета или морского судна.
В таких случаях операторы должны в начале общения предоставлять пользователям мобильных устройств исчерпывающую информацию о дополнительных сборах. Предоставление таких услуг будет автоматически прерываться, если сумма задолженности за их использование будет превышать 50 евро.
В то же время новые регуляторные правила устанавливают единые для всех операторов оптовые цены на услуги связи, что позволит национальным компаниям в стране пребывания лица применять к своим услугам тарифы, которые действуют в «домашней» стране.
Новое законодательство четко фиксирует и предусматривает постепенное снижение этих оптовых тарифов. В частности, за использование мобильных данных плата потребителей составит:
В то же время расценки за голосовую мобильную связь составят 0,022 евро в минуту в течение 2022−2024 годов и 0,019 евро в минуту с 2025 года. Стоимость передачи текстовых сообщений (SMS) составит 0,004 евро за одно сообщение в течение 2022−2024 годов и 0,003 евро за сообщение с 2025 года.
Новые правила вступят в силу 1 июля 2022 года.
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