0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 104 0

ЕС продлит действие бесплатного роуминга до 2032 года

ЕС продлит действие бесплатного роуминга до 2032 года

Совет Е С и Европарламент достигли политического согласия относительно новых регуляторных правил по роумингу, которые позволят гражданам ЕС по крайней мере до 2032 года бесплатно пользоваться этой услугой.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Еврокомиссия приветствует политическое согласие между Европарламентом и странами-членами относительно новых регуляторных правил по роумингу. Новые правила предусматривают продление до 2032 года действующей системы, согласно которой с граждан не взимают дополнительную плату за звонки или использование данных во время поездок по территории ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила предоставляют гражданам свободный доступ ко всем чрезвычайным службам на всей территории ЕС и четко определяют случаи, при которых услуги роуминга могут предоставляться за дополнительную плату. Это могут быть, например, звонки в справочные или сервисные службы, или использование «нерегулярных» телефонных линий, к примеру, с самолета или морского судна.

В таких случаях операторы должны в начале общения предоставлять пользователям мобильных устройств исчерпывающую информацию о дополнительных сборах. Предоставление таких услуг будет автоматически прерываться, если сумма задолженности за их использование будет превышать 50 евро.

В то же время новые регуляторные правила устанавливают единые для всех операторов оптовые цены на услуги связи, что позволит национальным компаниям в стране пребывания лица применять к своим услугам тарифы, которые действуют в «домашней» стране.

Новое законодательство четко фиксирует и предусматривает постепенное снижение этих оптовых тарифов. В частности, за использование мобильных данных плата потребителей составит:

  • 2 евро/Гб в 2022 году;
  • 1,8 евро — в 2023-м;
  • 1,55 евро — в 2024-м;
  • 1,3 евро — в 2025-м;
  • 1,1 евро — в 2026-м;
  • 1 евро — в 2027-м.

В то же время расценки за голосовую мобильную связь составят 0,022 евро в минуту в течение 2022−2024 годов и 0,019 евро в минуту с 2025 года. Стоимость передачи текстовых сообщений (SMS) составит 0,004 евро за одно сообщение в течение 2022−2024 годов и 0,003 евро за сообщение с 2025 года.

Новые правила вступят в силу 1 июля 2022 года.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.