ТОП-5 дебетовых карт

Банковские карты могут быть кредитными или дебетовыми. Первые – это бесплатный, «карманный» банковский кредит. Они позволяют пользоваться как собственными, так и банковскими деньгами.

Вторые – только собственными. Это ваш электронный кошелек, который безопаснее, удобнее и выгоднее обычного: его труднее потерять, а в случае утери всегда можно заблокировать. У большинства из нас есть как те, так и другие карты, поскольку они выполняют разные функции, но отлично друг друга дополняют.

Finance.ua решил сделать рейтинг дебетовых карт и разобраться, где какие преимущества.

КоКоКард, Форвард Банк. Преимущества карты: бесплатные выпуск, обслуживание (если остаток по карте 1000 гривен и более), а также пополнение и снятие наличных; высокий процент на остаток и возможность зарабатывать кешбэк, делая покупки в трех категориях, которые ежемесячно назначает банк. Недостаток у нее, пожалуй, только один – если хранить на ней более 15 000 гривен, процент на остаток снижается с 12% до 8%.

Райфкарта+, Райффайзен Банк. Главное преимущество этой карты – возможность получать кешбэк на любые расчеты картой. Недостатки – отсутствие платы за остаток на карточном счете и необходимость выполнения условий для бесплатного обслуживания.

Белая карта monobank. Дебетовая (белая) карта от monobank. Ее виртуальный вариант можно оформить в приложении парой нажатий на экран смартфона. Она бесплатно пополняется, с нее бесплатно можно переслать деньги на карту любого другого украинского банка. На остаток начисляется 3% годовых. Недостаток: карта тесно связана с черной кредиткой от mono.

Если на черной используется кредитный лимит, то по белой не будет начисляться ни процент на остаток, ни повышенный кешбэк (будет только 1%, независимо от категории).

ВсеКарта, ПУМБ. Карта, которая задала новый тренд на полностью бесплатное обслуживание. Клиент не платит ни за выпуск, ни за обслуживание, но при этом получает мощный платежный инструмент, интегрированный в достаточно фукциональный интернет-банк и мобильное приложение. Интересна программа начисления кешбэка, включающая 6 различных категорий. Недостаток: банк не платит проценты за хранение средств.

White, Альфа-Банк. Кешбэк-программа банка – Cash’U CLUB – позволяет зарабатывать почти на всех покупках. В избранных категориях кешбэк может доходить до 10%, и заработать на них можно 1000 гривен в месяц. Недостаток – за расходы вне выбранных категорий начислят всего 0,5% «грязными» при расчетах с помощью Google Pay или Apple Pay.

О других дебетовых картах читайте в материале Рейтинг дебетовых карт. Чья карта лучше