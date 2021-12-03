Эксперты дали прогноз по курсу доллара до конца года

Эксперты финансовой отрасли не исключают роста доллара до 28 гривен уже к концу года, сообщают журналисты «Первого Делового».

Отмечается, что в конце осени гривна существенно укрепилась, но когда курс достиг 26 гривен за доллар — началась массовая распродажа гривны, что подняло курс до 27 гривен. Однако, несмотря на этот скачок, курс все еще находится в допустимых пределах, предусмотренных госбюджетом Украины на этот год.

Аналитики говорят, что рост доллара и пробуксовка в акциях столкнулись с сезонными факторами и обострением геополитической ситуации. Также отмечают, что закрепление курса гривны на уровне 27 гривен — это уже сигнал для глобального колебания национальной валюты, а риски ее распродажи высоки как никогда.

Если монетарная политика федеральной резервной системы США будет и дальше усиливаться, то 28 гривен за доллар — это вполне реально, но маловероятно. Скорее всего, доллар может остановиться на отметке в 27 гривен, а до конца года откатиться до 26 с половиной гривен.

В следующем году гривна снова начнет постепенно укрепляться, но курс доллара все же будет влиять на рост ставок по кредитам, ведь он укрепляется на фоне инфляции, которая сейчас составляет более 11%. Часть товарооборота и долговых обязательств переведена в доллары, а это нанесет удар по всему миру.

Специалисты считают, что сейчас лучше переводить сбережения в валюту, поскольку ситуация с гривной остается нестабильной.