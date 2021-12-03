Evergrande впервые объявила дефолт по выплатам по долларовым кредитам

Китайский застройщик Evergrande впервые объявил дефолт по выплатам по долларовым кредитам.

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Об этом сообщают Bloomberg, Fitch Ratings.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг компании и ее дочерних компаний до RD, или «ограниченный дефолт». Это связано с невыплатой по бондам в 645 млн долларов под 13% и в 590 млн долларов под 13,75%. Уплату по ним нужно было произвести до 6 декабря в пределах грейс-периода, то есть отсрочки.

Evergrande — одна из крупнейших компаний Китая, которая при этом имеет долг в 305 миллиардов долларов. Дефолт Evergrande определяет не только «начало конца» китайской строительной империи, а и возможное падение значительной части рынка.

Компания задолжала деньги 171 китайскому банку и 121 финкомпании — ее дефолт может привести к тому, что кредитование в стране значительно сократится.

Вследствие этого компании не смогут привлекать средства по доступным ставкам, а иностранные инвесторы менее охотно будут вкладывать средства.

Впервые о возможном дефолте Evergrande стали говорить в конце сентября, и с тех пор компания находилась на его грани и попытках реструктуризации кредитов и отсрочки уплат по долгам.

Справка Finance.ua:

основатель китайского застройщика Evergrande Хуэй Ка Янь (Сюй Цзяинь) продал личные активы на сумму более 7 млрд юаней ($ 1,1 млрд), чтобы помочь компании расплатиться с долгами;