Обратиться за субсидией можно в любой период года — Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что люди вправе подать документы для оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в любой период года.
Об этом она сказала в эфире программы «Сніданок» на канале «1+1».
«Во-первых, я хочу обратиться к украинцам, кто нас сегодня слышит: подать на субсидию можно в любое время года. Не надо ждать. Есть один критерий – доходы тебе не позволяют оплатить твою платежку, тогда ты идешь за субсидией. Кроме того, если человек сейчас обращается, а сейчас отопительный сезон, то субсидия назначается с начала отопительного сезона. То есть задним числом. То есть люди должны об этом знать», – рассказала Лазебная.
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Она сообщила, что для оформления субсидии необходимо подать два документа – заявление и декларацию об имущественном состоянии и доходах.
Подать документы можно несколькими способами: в центре предоставления административных услуг работнику в общине, если в ней нет ЦПАУ, через сайт Министерства социальной политики, или же воспользовавшись порталом «Дія».
«За неделю 725 человек подали заявку на субсидию через Дію», – отметила министр.
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