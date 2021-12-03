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На экране Tesla теперь можно играть в игры

На экране Tesla теперь можно играть в игры

Tesla выпустила обновление программного обеспечения, вместе с которым владельцам электрокаров стали доступны видеоигры: они могут играть прямо на сенсорном экране мультимедийной системы. Новая функция привлекла внимание Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA). Эксперты опасаются, что игры будут отвлекать водителей и повлекут за собой рост количества смертельных аварий.

Пока владельцам Tesla доступны три игры: карточный пасьянс, симулятор истребителя и военная стратегия. Перед началом игры на экране появляется предупреждение, что играть при движении автомобиля могут только пассажиры. Игра начнется, как только пользователь нажмет кнопку, что подтверждает, что он пассажир. Однако эту кнопку может нажать и водитель.

Отвлечение внимания во время вождения — причина многих смертей на дорогах США. По данным NHTSA, только в 2019 году из-за невнимательности водителей в стране погибли 3142 человека. И, вероятно, это количество занижено, потому что не все водители признаются, что не следили за дорогой. Особую тревогу вызывают современные машины, напичканные всевозможной электроникой, ведь каждый из девайсов, призванных повысить комфорт, может стать угрозой безопасности.

Еще в 2013 году NHTSA выпустило руководство для автопроизводителей, внедряющих многофункциональные мультимедийки. Согласно рекомендациям, «устройства должны быть спроектированы таким образом, чтобы их не мог использовать водитель для выполнения отвлекающих второстепенных задач во время движения».

По материалам MMR
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