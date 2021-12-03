В Италии Amazon оштрафовали на 1,1 млрд евро за злоупотребления на рынке

Итальянский регулятор оштрафовал компанию Amazon на 1.13 млрд евро за злоупотребление своей доминирующей позицией на рынке.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Reuters.

Регулятор 9 декабря заявил, что компания нанесла ущерб своим конкурентам, которые предоставляют услуги онлайн-продажи и доставки.

«Amazon занимает доминирующую позицию на итальянском рынке как посредник платформ для продаж, которые компания использовала для продвижения собственного логистического сервиса Fulfilment by Amazon (FBA) продавцами, активными на Amazon, вместо логистических сервисов, которые предлагают операторы-конкуренты, и для усиления своей доминирующей позиции», — заявил регулятор.

В заявлении добавляют, что потребуют от компании исправить свое поведение, и за этим будут осуществлять мониторинг.

Напомним, в июле 2021 года Управление по защите данных Люксембурга (CNPD) оштрафовало Amazon на 746 миллионов евро за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС.