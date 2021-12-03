В Украине запустят платежи на основе блокчейна

Украинское ноу-хау готовят на рынке платежных услуг.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан в ходе конференции UAFIN. TECH 2021.

«Я ожидаю, что в следующем году на платежном рынке появятся первые платежные решения на основе блокчейна. У меня есть информация, что уже разрабатывается дизайн у некоторых игроков. Я очень надеюсь, что это взлетит, и мы сможем это увидеть», — сказал он.

Принятие новых нормативно-правовых активов НБУ для этого не требуется.

«С точки зрения регулирования Национального банка, то это решение, о котором я говорю, не требует дополнительных изменений в наших регуляциях. И мне это очень нравится», — подчеркнул Алексей Шабан.

Кроме того, в следующем году заработает «песочница» НБУ, где финтех сможет развиваться.

«Нацбанк работает над созданием регуляторной „песочницы“. Мы очень хотим, чтобы „песочница“ заработала в августе, и чтобы первые игроки, которые придут поработать в „песочнице“, действительно пришли с новыми технологиями. И понятно, что эти технологии будут касаться только платежного рынка», — сказал топ-менеджер.

Это вызвано тем, что парламент принял новый закон о платежных услугах, но еще не рассмотрел — о финансовых услугах.

«Меня периодически спрашивают, а когда появится P2P-кредитование, краудфандинг. Давайте дождемся закона о финансовых услугах, там „песочница“ расширится. Пока будем говорить только о платежных услугах», — отметил он.

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