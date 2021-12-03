Кредиты для бизнеса: зачем это нужно

Каждый хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда на что-то не хватало денег. Особенно остро вопрос того, где взять деньги, стоит перед частными предпринимателями – ведь на кону существование и развитие бизнеса. Как выдать зарплату сотрудникам, когда клиенты задерживают оплату? Как закупить материалы и подготовиться к новому заказу, если клиенты работают с отсрочкой платежа?

Чтобы поддерживать жизнеспособность малого бизнеса, нужно своевременно давать ему финансовую поддержку. Но где ее взять?

В сложные времена бизнес часто выручают финансовые компании. Finance.ua вместе с компанией «Бизнес Позыка», одним из лидеров в сфере кредитования бизнеса, узнал, бизнесмены из каких отраслей чаще всего пользуются такими кредитами, из каких регионов и какие суммы они берут.