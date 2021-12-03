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Рыночная стоимость Apple приближается к 3 триллионам долларов — новый мировой рекорд

Рыночная стоимость Apple приближается к 3 триллионам долларов — новый мировой рекорд

Американская компания Apple Inc. приблизилась к достижению рыночной стоимости в 3 триллиона долларов, побив предыдущий исторический рекорд в капитализации.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По состоянию на начало декабря капитализация Apple составляет $2,875 трлн. Компании нужно вырасти еще на 6%, чтобы стать первой компанией, которая достигла рубежа в $3 трлн менее чем через четыре года после того, как она впервые превысила $1 трлн.

“Это феноменальное достижение, которое подчеркивает невероятное доминирование технологических компаний США. И Apple еще так много предстоит сделать, что заставляет задуматься, какой рубеж они пройдут дальше и насколько большими они могут стать”, — сказал старший аналитик рынка Oanda Крейг Эрлам.


В 2018 году капитализация Apple достигла $1 трлн. Фото: Bloomberg

Эксперты считают, что Apple стала самой дорогой компанией в мире благодаря постоянному потоку новых продуктов, привлекающих потребителей.

Кроме того, на сегодняшний день инвесторы рассматривают компанию как относительно безопасное место для хранения своих денег благодаря постоянному росту продаж и значительному остатку денежных средств.

Компания кажется более надежной на фоне опасений по поводу более высоких процентных ставок и пандемии коронавируса. По состоянию на утро 9 декабря ценные бумаги корпорации Apple подорожали на 3,9%, достигнув 175,08 за акцию. Аналитики рекомендуют покупать акции Apple и ставят целевой прогноз цены на ближайшее время в $200 за штуку.

Эксперты уверены, что акции Apple будут стремительно дорожать. Аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти утверждает, что акции недооценены с учетом ожидаемых в ближайшие годы доходов от новых продуктов, таких как виртуальная реальность и автомобили.

По материалам Дело
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