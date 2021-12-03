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Межбанк: рынок закрылся снижением курса доллара

Межбанк: рынок закрылся снижением курса доллара

В среду торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,25/27,27 UAH/USD.

В течение 40 минут с момента открытия доллар снизился на две копейки и достиг уровня 27,23/27,25 UAH/USD.

Доллар продолжил свое снижение и в 12:10 оказался на отметке 27,21 /27,23 UAH/USD. После чего валюта снова стала падать.

В 13:10 доллар достиг 27,19-27,21 UAH/USD, а через час американская валюта опустилась до 27,18-27,20 UAH/USD.

К 16:00 доллар и вовсе упал до 27,16-27,18 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,17 / 27,19
евро – 30,65/ 30,67

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1324 / 1,1326

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По материалам Finance.UA
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