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«Дія» может не выдержать наплыва желающих получить «тысячу Зеленского», — Минцифры

«Дія» может не выдержать наплыва желающих получить «тысячу Зеленского», — Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины предупреждает, что «Дія» и Единая система здравоохранения могут не выдержать и засбоить в первые дни старта программы «е-Поддержка». Это произойдет, если желающие получить 1000 гривен за проведенную вакцинацию от коронавируса начнут одновременно генерировать Covid-сертификаты и подавать запрос на выплату денег.

«Риск в том, что, если, например, в первый день из-за такой перегрузки сервис „ляжет“, то он будет возобновлять работу несколько дней», — сказали Delo.ua в Минцифры.

В министерстве подсчитали, что по состоянию на начало декабря около 4 млн вакцинированных украинцев до сих пор не сгенерировали Covid-сертификаты в «Дії». Он предполагает, что эти 4 млн начнут массово подавать запросы на получение Covid-сертификатов, когда стартует программа «е-Поддержка», то есть 19 декабря.

«Мы озабочены тем, что потенциальные получатели 1000 гривен будут заходить в „Дію“ и одновременно генерировать Covid-сертификаты и подавать запрос на получение денег. Для нас это будет большая проблема», — сообщил собеседник издания из министерства.

Он настоятельно порекомендовал украинцам заранее сгенерировать Covid-сертификат.

Ключевым требованием для получения тысячи гривен за вакцинацию является Covid-сертификат в «Дії». Если украинцы заранее позаботятся о генерации этих документов, то программа «е-Поддержка» стартует успешно.

«В день старта программы 19 декабря ожидаем миллионы запросов в „Дії“ по подаче заявок на выплаты. По нашим прогнозам, это будет рекорд по объему трафика в государственных продуктах. Поэтому мы делаем все, чтобы система работала стабильно и не было сбоев. Но еще остается вопрос стабильности работы базовых реестров, с которыми взаимодействует „Дія“ для отображения документов», — добавили в Минцифры.

Ведомство настоятельно рекомендует вакцинированным гражданам уже сейчас, до старта программы, сгенерировать Covid-сертификат в «Дії». Сделать это можно в несколько кликов:

  • открыть в приложении «Дія» меню «Услуги» или нажать на главном экране «Добавить документ»;
  • выбрать необходимый вид сертификата;
  • поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу медицинских данных;
  • нажать на кнопку «отправить».

Если врач внес корректно информацию о вакцинации в медицинскую систему, документ появится в «Дії» через несколько секунд.

В Минцифры напомнили, что «тысячу Зеленского» можно потратить на покупку ограниченного списка товаров и услуг. За эти деньги можно будет купить книги, абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билет в кинотеатр, театр, музей, концертный зал или приобрести билеты на поездки внутри страны — на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

По материалам Дело
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