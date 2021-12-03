Visa запускает консалтинговые услуги по криптовалютам

Мировая платежная система Visa запускает консалтинговые и консультационные услуги, чтобы помочь своим клиентам ориентироваться в мире криптовалют.
Об этом сообщает CNBC.
Платежный гигант планирует, что его отдел консалтинга и аналитики будет давать советы финансовым учреждениям, розничным торговцам и другим фирмам по всем вопросам, касающимся крипторынка, — от развертывания криптографических функций до изучения невзаимозаменяемых токенов.
В Visa сообщили, что американский банк UMB уже пользуется ее консультационными услугами по криптовалюте.
По словам главы криптовалютного бизнеса компании в Европе Николы Плекаса, с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года компания обработала транзакции в цифровой валюте на сумму 3,5 миллиарда долларов через свои схемы, связанные с криптовалютами картами.
«Некоторые из этих ведущих бирж имеют миллионы или, в некоторых случаях, десятки миллионов пользователей. Компания позволяет пользователям тратить свои криптовалюты у более чем 80 миллионов продавцов», — добавил Плекас.
Visa надеется, что ее консалтинговые услуги по криптовалюте помогут дальнейшему массовому внедрению биткоинов и других цифровых валют. Компания рассматривает криптовалюты как ключевую возможность роста, так как хочет выйти за рамки карточных платежей.
«Криптовалюта для нас — это огромная новая вертикаль и возможность роста. И мы продолжим фокусироваться на развитии этого бизнеса, двигаясь вперед», — подытожил Плекас.
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