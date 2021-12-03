Компания Skoda планирует выпустить вместительный электромобиль

По словам руководителя службы маркетинга Skoda Мартина Яна, компания вскоре предложит на рынке электрокар формата модели Octavia. Несмотря на то, что клиенты при выборе машины все чаще отдают предпочтение кроссоверам, марка Skoda не планирует в ближайшем будущем отказываться от выпуска привычных седанов, хэтчбеков и универсалов даже при переходе на электрокары. Об этом пишет издание Autocar.
«Мы остаемся чуткими к запросам потребителей, и продолжим поиск форм и стилей, которые лучше отвечают их ожиданиям. По моему мнению, и Octavia, и Superb остаются востребованными», – сообщил руководитель службы маркетинга компании Skoda Мартин Ян. По его словам, марка Skoda вскоре предложит на рынке электрокар формата Octavia, который должен привлечь более консервативную публику, для которой приобретение кроссовера – это неприемлемый компромисс.
«Кузова “лифтбек” особо популярны среди клиентов Skoda. Это наша своеобразная визитная карточка», – недвусмысленно отметил Мартин Ян. При этом главную ставку на пути электрификации модельного ряда компании Škoda делают именно на кроссоверы. Кроссоверами будут первые три базовых электрокара Skoda. Вслед за выпущенным весной 5-местным Skoda Eniaq iV скоро представят 7-местный электрокроссовер, а также субкомпактный бюджетный электрический кроссовер.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько стоит машина из США12 ч. назад - 4261 11
Украина вошла в топ-30 стран мира по дешевизне электроэнергии7 ч. назад - 772 5
Как повлияет на Украину: в Европе зафиксировали резкий рост цен на подержанные авто17 ч. назад - 1005 4
Долги по коммуналке: когда жилье автоматически выставят на продажу — мнение эксперта13 ч. назад - 3750 3
Украинцы переплатят миллиарды гривен за газ: эксперт озвучил цифры2 ч. назад - 383 1
Сколько стоит машина из США12 ч. назад - 4261 11
Долги по коммуналке: когда жилье автоматически выставят на продажу — мнение эксперта13 ч. назад - 3750 3
Как будет осуществляться описание и арест земельных участков или прав на них: новые правила14 ч. назад - 2662
Эксперты дали прогноз по курсу доллара до конца года8 ч. назад - 2491
Популярный кроссовер Ford лишится половины моторов: названа причинаВчера, 22:00 - 1028
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1095
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1672 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1807
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 495
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1467 1