Компания Skoda планирует выпустить вместительный электромобиль

По словам руководителя службы маркетинга Skoda Мартина Яна, компания вскоре предложит на рынке электрокар формата модели Octavia. Несмотря на то, что клиенты при выборе машины все чаще отдают предпочтение кроссоверам, марка Skoda не планирует в ближайшем будущем отказываться от выпуска привычных седанов, хэтчбеков и универсалов даже при переходе на электрокары. Об этом пишет издание Autocar.

«Мы остаемся чуткими к запросам потребителей, и продолжим поиск форм и стилей, которые лучше отвечают их ожиданиям. По моему мнению, и Octavia, и Superb остаются востребованными», – сообщил руководитель службы маркетинга компании Skoda Мартин Ян. По его словам, марка Skoda вскоре предложит на рынке электрокар формата Octavia, который должен привлечь более консервативную публику, для которой приобретение кроссовера – это неприемлемый компромисс.

«Кузова “лифтбек” особо популярны среди клиентов Skoda. Это наша своеобразная визитная карточка», – недвусмысленно отметил Мартин Ян. При этом главную ставку на пути электрификации модельного ряда компании Škoda делают именно на кроссоверы. Кроссоверами будут первые три базовых электрокара Skoda. Вслед за выпущенным весной 5-местным Skoda Eniaq iV скоро представят 7-местный электрокроссовер, а также субкомпактный бюджетный электрический кроссовер.