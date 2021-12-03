0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Компания Skoda планирует выпустить вместительный электромобиль

Компания Skoda планирует выпустить вместительный электромобиль

По словам руководителя службы маркетинга Skoda Мартина Яна, компания вскоре предложит на рынке электрокар формата модели Octavia. Несмотря на то, что клиенты при выборе машины все чаще отдают предпочтение кроссоверам, марка Skoda не планирует в ближайшем будущем отказываться от выпуска привычных седанов, хэтчбеков и универсалов даже при переходе на электрокары. Об этом пишет издание Autocar.

«Мы остаемся чуткими к запросам потребителей, и продолжим поиск форм и стилей, которые лучше отвечают их ожиданиям. По моему мнению, и Octavia, и Superb остаются востребованными», – сообщил руководитель службы маркетинга компании Skoda Мартин Ян. По его словам, марка Skoda вскоре предложит на рынке электрокар формата Octavia, который должен привлечь более консервативную публику, для которой приобретение кроссовера – это неприемлемый компромисс.

«Кузова “лифтбек” особо популярны среди клиентов Skoda. Это наша своеобразная визитная карточка», – недвусмысленно отметил Мартин Ян. При этом главную ставку на пути электрификации модельного ряда компании Škoda делают именно на кроссоверы. Кроссоверами будут первые три базовых электрокара Skoda. Вслед за выпущенным весной 5-местным Skoda Eniaq iV скоро представят 7-местный электрокроссовер, а также субкомпактный бюджетный электрический кроссовер.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.