В ФГВФЛ назвали основные судебные решения, которые повлияли на процесс ликвидации банков-банкротов

В 2021 году украинский суд принял не одно важное решение по делам, касающимся неплатежеспособных банков. Finance.ua как портал, который следит за финансовым рынком, рассказывает о трех основных судебных делах, значительно повлиявших на правоотношения Фонда гарантирования вкладов и банков-банкротов во время их ликвидации.

Решение 1: ТОП-менеджеры неплатежеспособного банка должны компенсировать ущерб, нанесенный кредиторам (дело № 910/11 027/18).

В мае Большая Палата Верховного Суда приняла решение по иску ФГВФЛ к 14 бывшим руководителям банка «Укоопсоюз». Согласно решению, эти лица должны были возместить солидарно более 76 млн грн ущерба, который они нанесли кредиторам банка. Как говорят в Фонде гарантирования, это первое окончательное судебное решение в этой категории дел, которое должно сформировать правоприменительную практику.

Позже, учтя выводы по делу в отношении АБ «Укоопсоюз», Верховный Суд направил на новое рассмотрение еще два дела по двум банкам («Даниэль» и «Легбанк»). Общая сумма заявленных требований по этим делам составляет более 1,53 млрд грн, а количество ответчиков — 35 человек.

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Если же посчитать в целом, то сейчас в судах на различных этапах рассмотрения находятся иски, предъявленные к 816 ответчикам (акционерам и связанным лицам) 69 банков на общую сумму 97,8 млрд грн. Полученные средства из исков направлены на расчет с кредиторами ликвидируемых банков.

Решение 2: Ликвидация банков в порядке общей процедуры банкротства — недопустима (дело № 910/4475/19).

Постановлением Верховного Суда по этому делу было подтверждено, что ликвидация банка в порядке общей процедуры банкротства является недопустимой. Вместо этого она должна происходить только по процедуре, которая регулируется специальным законодательством — Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Также в течение года Фонд гарантирования часто применял положения так называемого «банковского закона» (№ 590-IX) — это позволило восстановить контроль и продолжить ликвидационную процедуру еще в четырех так называемых «зомби-банках: ПАО «АКБ «Капитал»», ПАО «Банк Велес», ПАО «Златобанк», ПАО «КБ «Премиум»». Таким образом, Фонд гарантирования смог возобновить ликвидационные процедуры в банках и возобновить расчет с кредиторами этих финучреждений.

Решение 3: Ликвидируемые банки могут отчуждать в ходе торгов активы в пользу физических и юридических лиц (дело № 906/1174/18)

В марте Большая Палата Верховного Суда приняла Постановление, которым признала договор об уступке прав требования недействительным и отменила решение о государственной регистрации прав и обременений, которым разграничены признаки договора факторинга и договора уступки права требования, что дает четкое представление об их отличиях.

Это решение подтвердило правомерность отчуждения ликвидируемыми банками прав требований по кредитным договорам в пользу физических лиц и юридических лиц без статуса финансового учреждения.

Эти правовые выводы позволяют избежать многочисленных безосновательных исков, уменьшая нагрузку как на судебную систему, так и непосредственно на Фонд гарантирования и банки.

Справка Finance.ua:

кстати, в ноябре Верховная Рада приняла в целом закон о разрешении Фонду гарантирования вкладов физических лиц судиться в интересах кредиторов банков-банкротов;

по состоянию на 1 ноября 2021 года общая сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 629,36 млрд грн;

по ссылке мы рассказывали, при каких обстоятельствах вкладчик приобретает право на возмещение средств, а какие средства ФГВФЛ не возмещает;