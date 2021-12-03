Украинцы зарегистрировали в ноябре новых авто на 270 млн долларов (инфографика)

В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 8 600 новых авто на общую сумму 270 млн долларов. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших деньгах, узнал, какая самая популярная модель среди украинцев.
Как свидетельствуют данные RST.ua, самой популярной моделью был корейский кроссовер Kia Sportage.
Кроссоверы и внедорожники заняли 79% рынка новых авто в ноябре. Доля машин, оборудованных дизельными моторами, составляла 24% рынка.
Средняя цена каждого зарегистрированного автомобиля превысила 31 000 долларов, если не учитывать стоимости дополнительного оборудования и опций.
Kia был самым популярным брендом в прошлом месяце. В Украине зарегистрировали 1 250 таких автомобилей на сумму 25 млн долларов. Кроссовер Kia Sportage – самая популярная модель ноября, которая покрыла 13% продаж. Помимо Sportage часто покупали Renault Duster и Toyota RAV4.
По сравнению с октябрем текущего года в прошлом месяце в Украине увеличились продажи новых автомобилей на 10%. Но если сравнивать с ноябрем прошлого года, то количество зарегистрированных новых автомобилей увеличилось на 20%. А в течение 11 месяцев 2021 года в Украине уже зарегистрировали 91 900 новых автомобилей.
Инфографика: RST.ua
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