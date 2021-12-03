В Минэнерго объяснили, за счет чего Украина стабильно пройдет отопительный сезон

Благодаря добычи собственного угля и переориентации на импорт топлива через морские порты Украина имеет возможность стабильно пройти отопительный сезон.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко в энергоблоге Минэнерго на YouTube.

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«Тепловые электростанции обеспечены украинским углем на более чем 80%. Такая ритмичная добыча украинского угля и поставки импортируемого угля через морские порты дает возможность стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021−2022 годов», — сказал Власенко.

По его данным, в ноябре добыто около 2,5 млн тонн угля, что на 7% превышает плановые показатели. Кроме того, сейчас через порты поступило 200 тыс. тонн угля. По словам Власенко, речь идет о двух кораблях класса «Панамакс» из Америки и одном корабле (60 тыс. тонн) из Австралии.

Заместитель министра отметил, что один корабль для ПАО «Центрэнерго» уже разгружен, второй находится в процессе разгрузки. Власенко также отметил вклад атомной энергетики в прохождение отопительного сезона. В частности, сейчас работают 14 энергоблоков АЭС из 15-ти, их суммарная мощность составляет почти 12,5 тыс. МВт.