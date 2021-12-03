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Как будет осуществляться описание и арест земельных участков или прав на них: новые правила

Как будет осуществляться описание и арест земельных участков или прав на них: новые правила

Обращение взыскания на земельные участки должников или прав на них по новым правилам. Finance.ua как портал, следящий за рынком земли, узнал в Минюсте подробности.

Согласно приказу Министерства юстиции № 4066/5 от 11 ноября 2021 года, которым внесены изменения в Инструкцию по организации принудительного исполнения решений и определены особенности обращения взыскания на земельные участки или права на них.

Описание и арест земельных участков или прав на них будут осуществляться государственными и частными исполнителями в таком порядке:

  • Для осуществления принудительной реализации земельных участков или прав на них, на которые обращено взыскание, орган государственной исполнительной службы, частный исполнитель получает доступ к электронной торговой системе.

Доступ предоставляется на основании заключенного договора об организации и проведении земельных торгов с оператором соответствующей электронной площадки. Подготовка лотов для продажи на земельных торгах осуществляется согласно Земельному кодексу Украины (Статья 136).

  • Во время обнародования в электронной торговой системе объявления о проведении земельных торгов к расходам, понесенным на подготовку лота к продаже, указываются затраты, понесенные в связи с оценкой земельного участка или прав на него, а также изготовлением и утверждением в установленном законодательством порядке документации по землеустройству.

При этом исполнитель обязан не позднее следующего рабочего дня после обнародования в электронной торговой системе соответствующего объявления письменно сообщить о проведении таких действий субъекта преимущественного права на покупку участка.

  • Все аресты и запреты, наложенные органами государственной исполнительной службы (частными исполнителями), снимаются с имущества организатором не позднее следующего рабочего дня со дня составления акта о проведенных электронных торгах/о реализации предмета ипотеки в электронной торговой системе.

Но эта норма не касается ареста, наложенного на исполнение решения суда о принятии мер для обеспечения иска.

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По материалам Finance.UA
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