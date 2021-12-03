Как будет осуществляться описание и арест земельных участков или прав на них: новые правила

Обращение взыскания на земельные участки должников или прав на них по новым правилам. Finance.ua как портал, следящий за рынком земли, узнал в Минюсте подробности.
Согласно приказу Министерства юстиции № 4066/5 от 11 ноября 2021 года, которым внесены изменения в Инструкцию по организации принудительного исполнения решений и определены особенности обращения взыскания на земельные участки или права на них.
Описание и арест земельных участков или прав на них будут осуществляться государственными и частными исполнителями в таком порядке:
Доступ предоставляется на основании заключенного договора об организации и проведении земельных торгов с оператором соответствующей электронной площадки. Подготовка лотов для продажи на земельных торгах осуществляется согласно Земельному кодексу Украины (Статья 136).
При этом исполнитель обязан не позднее следующего рабочего дня после обнародования в электронной торговой системе соответствующего объявления письменно сообщить о проведении таких действий субъекта преимущественного права на покупку участка.
Но эта норма не касается ареста, наложенного на исполнение решения суда о принятии мер для обеспечения иска.
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