Как проверить документы при заключении договоров купли-продажи, ренты, мены земельного участка

Finance.ua как портал, который следит за рынком земли, узнал у Минюста, как проверить документы при покупке-продаже, договоров ренты, мены земельного участка.
В ходе заключения договоров купли-продажи, ренты, мены земельного участка сельскохозяйственного назначения нотариус обязан проверить источники происхождения средств или других активов покупателя.
Документы, подтверждающие источники происхождения средств:
Нотариус для установления источников происхождения средств может использовать официальные документы, публичную информацию, в частности сведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которая формируется и ведется Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, а также информацию, полученную от приобретателя.
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