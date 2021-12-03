Как проверить документы при заключении договоров купли-продажи, ренты, мены земельного участка

Finance.ua как портал, который следит за рынком земли, узнал у Минюста, как проверить документы при покупке-продаже, договоров ренты, мены земельного участка.

В ходе заключения договоров купли-продажи, ренты, мены земельного участка сельскохозяйственного назначения нотариус обязан проверить источники происхождения средств или других активов покупателя.

Документы, подтверждающие источники происхождения средств:

декларация об имущественном состоянии и доходах;

декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера или декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или органа местного самоуправления;

годовая (квартальная, прочая) финансовая и/или налоговая отчетность юридического лица приобретателя и физического лица-предпринимателя (при наличии), полученная нотариусом от приобретателя (баланс, выписки, содержащие данные о прибылях и убытках хозяйственной деятельности, налоговая декларация с приложениями);

финансовая отчетность юридического лица приобретателя, обнародованная в соответствии с требованиями законодательства;

другие документы, подтверждающие источники происхождения средств.

Нотариус для установления источников происхождения средств может использовать официальные документы, публичную информацию, в частности сведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которая формируется и ведется Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, а также информацию, полученную от приобретателя.

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