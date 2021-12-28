Названы главные ошибки при поиске работы

Рекрутер сайта поиска работы Jooble Алена Живец рассказала о типичных ошибках, которые украинцы часто допускают при поиске нового места работы.

Ошибка 1. Как пишет Obozrevatel, одна из самых распространенных ошибок при поиске работы в Украине — плохое резюме. Несмотря на нынешнее разнообразие шаблонов и конструкторов резюме, соискатели до сих пор допускают типичные ошибки. Из них — лишняя информация, не относящаяся к вакансии, нерабочие ссылки на портфолио и проекты, а также грамматические ошибки.

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В список обязательных критериев для резюме входят краткость, структурированность и лаконичность. Эксперт отмечает, что если соискатель хочет в резюме рассказать о себе больше, следует использовать дополнительные линки для переходов на профессиональное портфолио или другие материалы.

Ошибка 2. Кроме того, часто соискатели в процессе поиска рассылают большое количество резюме везде. Однако с такой тактикой есть большой риск потерять фокус и упустить отличную работу.

Рекомендуется начинать поиск работы с мониторинга рынка труда по своей специализации: какое есть количество компаний, какие из них является лучшими, какие условия работы и зарплату предлагают. До ведения переговоров с потенциальными работодателями нужно знать свою «стоимость» на рынке как специалиста.

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«Выделите для себя список самых интересных компаний и посмотрите открытые вакансии не только на одном сайте по поиску работы, но в первую очередь на корпоративном сайте компании, и популярных/профильных сайтах по поиску работы и социальных сетях», — добавила Живец.

Ошибка 3. В число ошибок также входит использование лишь части возможностей для поиска. Как показывает практика, большинство кандидатов не используют или не знают о других возможностях для поиска работы.

Из вариантов для использования дополнительных каналов для поиска работы: соцсети (найдите профессиональные сообщества/группы, в них часто публикуются вакансии), мессенджеры (Telegram, Viber-каналы для поиска работы, с использованием хештегов позволит быстро найти нужное предложение), рекомендации друзей и знакомых.

Ошибка 4. Также эксперт не рекомендует тратить время на работодателей с сомнительной репутацией. Иногда даже опытные соискатели рискуют попасть в руки мошеннических компаний, которые нелегально или полулегально ведут свою деятельность.

«Перед отправкой резюме работодателю узнайте максимально информации о компании, внимательно ознакомитесь с деятельностью бизнеса, наличием корпоративного сайта, отзывами сотрудников в интернете. Если работодатель нашел ваше резюме самостоятельно, то не стесняйтесь попросить после первого звонка отправить описание вакансии и ссылку на корпоративный сайт», — говорит рекрутер.

Также она рекомендует соискателям не боятся о себе напоминать. Так, если человек не получил никакого ответа на вакансию, однако заинтересован в работе, нужно напомнить о себе и попросить, чтобы сориентировали по следующим этапам отбора кандидатов.

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