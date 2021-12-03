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Минагрополитики анонсировало изменения в работе сервиса автоматической оценки земли: что изменится

Минагрополитики анонсировало изменения в работе сервиса автоматической оценки земли: что изменится

Finance.ua как портал, который следит за рынком земли, узнал в Минагрополитики, что изменится в работе сервиса автоматической оценки земли.

Так, министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко отметил: «Рынок земли работает в штатном режиме, на сегодня зарегистрировано почти 60 тыс. сделок по купле-продаже земли, которыми охвачено более 150 тыс. га земли».

Средняя цена за гектар составляет почти 40 тыс. грн.

По его словам, прозрачность земельных отношений обеспечивает, в частности, и организация земельных аукционов через электронную систему Прозорро.Продажи. На сегодня в ней опубликовано 1542 аукциона. Уже успешно состоялись 202 земельных торга. Почти 8 тыс. га земельных участков предлагается как лоты в разных регионах Украины с общей стоимостью 570 млн грн.

Динамика по цене постоянно идет вверх – все лоты реализуются на рост цены, который в итоге достигает в среднем 217%.

Среди приоритетов Минагрополитики на ближайшее время – расширение сотрудничества с финансовыми учреждениями, в частности банками, которые должны рассматривать земельные участки как предмет залога.

Изменение алгоритма оценки, который используется модулем электронного определения оценочной стоимости земли Фондом госимущества.

  • Будут использоваться более усредненные значения, что предотвратит случаи необоснованного завышения оценочной стоимости и соответственно налоговых платежей, которые бывают на сегодняшний день.
  • Получение со стороны банков доступа к Государственному земельному кадастру через API в разрезе информации о наличии специальных разрешений на пользование недрами и состав угодий земельных участков.

Спецразрешения на пользование недрами и состав угодий земельных участков – эта информация доступна через Публичную кадастровую карту и в выписках из Государственного земельного кадастра о земельном участке. Других форм получения соответствующих данных законодательство, к сожалению, сегодня не предусматривает.

Справка Finance.ua:

  • Земельный кодекс Украины определяет, что право собственности дает «право владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками».
  • Способы обретения права собственности тоже разные. Это может быть: договор дарения; мены; ренты; пожертвования; пожизненного содержания и т.

Земля в Украине: как ее продавать и что для этого нужно

По материалам Finance.UA
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