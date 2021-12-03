Минагрополитики анонсировало изменения в работе сервиса автоматической оценки земли: что изменится

Finance.ua как портал, который следит за рынком земли, узнал в Минагрополитики, что изменится в работе сервиса автоматической оценки земли.
Так, министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко отметил: «Рынок земли работает в штатном режиме, на сегодня зарегистрировано почти 60 тыс. сделок по купле-продаже земли, которыми охвачено более 150 тыс. га земли».
Средняя цена за гектар составляет почти 40 тыс. грн.
По его словам, прозрачность земельных отношений обеспечивает, в частности, и организация земельных аукционов через электронную систему Прозорро.Продажи. На сегодня в ней опубликовано 1542 аукциона. Уже успешно состоялись 202 земельных торга. Почти 8 тыс. га земельных участков предлагается как лоты в разных регионах Украины с общей стоимостью 570 млн грн.
Динамика по цене постоянно идет вверх – все лоты реализуются на рост цены, который в итоге достигает в среднем 217%.
Среди приоритетов Минагрополитики на ближайшее время – расширение сотрудничества с финансовыми учреждениями, в частности банками, которые должны рассматривать земельные участки как предмет залога.
Изменение алгоритма оценки, который используется модулем электронного определения оценочной стоимости земли Фондом госимущества.
Спецразрешения на пользование недрами и состав угодий земельных участков – эта информация доступна через Публичную кадастровую карту и в выписках из Государственного земельного кадастра о земельном участке. Других форм получения соответствующих данных законодательство, к сожалению, сегодня не предусматривает.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С сегодняшнего дня в магазинах нельзя бесплатно раздавать пакеты-«маечки»9 ч. назад - 2022 42
Киевсовет принял бюджет столицы на 2022 год: главные показатели12 ч. назад - 511 11
В МВД анонсировали новые методы контроля водителей16 ч. назад - 3598 4
Сроки досудебного расследования по делу «Роттердам+» исчерпаны, - ВАКСВчера, 19:48 - 555 4
Налоговая создаст спецподразделение для аудита доходов состоятельных граждан9 ч. назад - 1841 2
Wizz Air объявил распродажу билетов за 2 евро6 ч. назад - 3856 1
В МВД анонсировали новые методы контроля водителей16 ч. назад - 3598 4
С сегодняшнего дня в магазинах нельзя бесплатно раздавать пакеты-«маечки»9 ч. назад - 2022 42
Налоговая создаст спецподразделение для аудита доходов состоятельных граждан9 ч. назад - 1841 2
В Украине назвали неподходящие COVID-вакцины для бустерной дозы16 ч. назад - 1660
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1045
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1628 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1771
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 484
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1440 1