Минагрополитики анонсировало изменения в работе сервиса автоматической оценки земли: что изменится

Finance.ua как портал, который следит за рынком земли, узнал в Минагрополитики, что изменится в работе сервиса автоматической оценки земли.

Так, министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко отметил: «Рынок земли работает в штатном режиме, на сегодня зарегистрировано почти 60 тыс. сделок по купле-продаже земли, которыми охвачено более 150 тыс. га земли».

Средняя цена за гектар составляет почти 40 тыс. грн.

По его словам, прозрачность земельных отношений обеспечивает, в частности, и организация земельных аукционов через электронную систему Прозорро.Продажи. На сегодня в ней опубликовано 1542 аукциона. Уже успешно состоялись 202 земельных торга. Почти 8 тыс. га земельных участков предлагается как лоты в разных регионах Украины с общей стоимостью 570 млн грн.

Динамика по цене постоянно идет вверх – все лоты реализуются на рост цены, который в итоге достигает в среднем 217%.

Среди приоритетов Минагрополитики на ближайшее время – расширение сотрудничества с финансовыми учреждениями, в частности банками, которые должны рассматривать земельные участки как предмет залога.

Изменение алгоритма оценки, который используется модулем электронного определения оценочной стоимости земли Фондом госимущества.

Будут использоваться более усредненные значения, что предотвратит случаи необоснованного завышения оценочной стоимости и соответственно налоговых платежей, которые бывают на сегодняшний день.

Получение со стороны банков доступа к Государственному земельному кадастру через API в разрезе информации о наличии специальных разрешений на пользование недрами и состав угодий земельных участков.

Спецразрешения на пользование недрами и состав угодий земельных участков – эта информация доступна через Публичную кадастровую карту и в выписках из Государственного земельного кадастра о земельном участке. Других форм получения соответствующих данных законодательство, к сожалению, сегодня не предусматривает.

Справка Finance.ua:

Земельный кодекс Украины определяет, что право собственности дает «право владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками».