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Злоумышленники украли миллион гривен с карт украинцев через банковские терминалы

Злоумышленники украли миллион гривен с карт украинцев через банковские терминалы

Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые устанавливали скимминговое оборудование на POS-терминалы для считывания данных банковских карт украинцев. Далее фигуранты изготовляли дубликаты карт и обналичивали деньги потерпевших. За совершенное им может грозить до шести лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Противоправную деятельность пятерых жителей Каменского разоблачили работники управления противодействия киберпреступлениям в Днепропетровской области совместно со следователями областной полиции.

Разработали преступную схему 31-летний и 29-летний мужчины и привлекли к ней троих знакомых. Фигуранты временно трудоустраивались в заведениях питания и розничной торговли, в которых для расчета клиентов использовались POS-терминалы.

В дальнейшем злоумышленники скрыто устанавливали в этих заведениях скимминговые устройства, а также самостоятельно изготовленные POS-терминалы.

Под видом проведения расчета клиентов через POS-терминалы фигуранты копировали информацию по банковской карточке, а также записывали PIN-коды.

Собранную информацию участники группы использовали для изготовления дубликатов банковских карт потерпевших. Впоследствии скомпрометированные карты использовали для доступа к интернет-банкингу, а затем увеличивали кредитные лимиты и переводили деньги на подконтрольные счета. В дальнейшем снимали наличные в банкоматах, покупали товары и оформляли кредиты на потерпевших.

По предварительным данным, злоумышленники скомпрометировали около 200 банковских карт. Общая сумма ущерба составляет миллион гривен.

Работники полиции провели обыски в домах фигурантов, а также в заведениях, где участники группы использовали оборудование для считывания информации по банковским картам. Удалены скиммеры, POS-терминалы, поддельные карты и компьютерная техника.

Организатору и соорганизатору группы уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им может грозить до шести лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам группы.

По материалам Дело
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