Что такое «эффект латте», и чем он полезен в сбережениях

Finance.ua как портал, который учит экономить, узнал, что такое «эффект латте» и как он может помочь накапливать средства.
Как пишет Финкульт, “эффект латте” – это финансовая идея, которая показывает, что регулярная экономия может сформировать миллионные инвестиционные активы.
В чем его суть? Некоторые люди убеждены, что уровень их доходов не позволяет делать сбережения и приумножать их. Однако почти все регулярно совершают необязательные траты, например, покупают кофе. Поскольку затраты у всех разные, то «эффект латте» может иметь разное название: «эффект шоколадки», «эффект такси», «эффект суши».
Этот финансовый принцип был выдвинут американским финансистом и предпринимателем Дэвидом Бахом.
Он привел пример истории молодой девушки, которая была уверена, что для формирования сбережений у нее недостаточно средств. Как выяснилось, девушка ежедневно тратит $ 10 на чашку кофе и шоколад. Если бы она отказалась от части этих покупок и откладывала каждый день по $ 5, то ежемесячно она смогла бы экономить $ 100. Каждый год такая тактика сохранила бы $ 1200.
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Смысл «эффекта латте» очень прост: отказ от части своих ежедневных мелких необязательных покупок, например, чашки кофе в кофейне, позволяет сэкономить за месяцы и годы значительные денежные суммы.
Сэкономленные средства можно инвестировать, например, в накопительное страхование. Отложенный доллар в день может дать вам и вашей семье значительную денежную сумму в будущем, страховую защиту жизни и налоговую льготу.
Таким образом, «эффект латте» показывает нам, что даже те минимальные суммы сегодня, которые мы сможем рационально использовать, превратятся в существенные сбережения в будущем. Вопрос сбережения — это не вопрос отсутствия или наличия свободных средств — это вопрос поставленных целей, финансовой грамотности и самодисциплины.
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