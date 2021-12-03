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Министр финансов рассказал, когда в Украине начнется пенсионная реформа

Министр финансов рассказал, когда в Украине начнется пенсионная реформа

Пенсионная реформа в Украине может быть введена не ранее 2023 года — к тому времени необходимо принять изменения в законодательство.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, профильный комитет Верховной Рады уже поддержал решение направить доработанный проект закона на рассмотрение парламентом в первом чтении.

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Марченко рассказал, к какому компромиссу пришли министерство и депутаты.

«У нас есть два этапа. Первый этап, когда правительство создает государственный накопительный фонд, и 100% накопительных фондов там будут сосредоточены. Государство будет компенсировать 1% ЕСВ. Основная задача — создать мотивацию граждан самостоятельно накапливать. То есть дополнительно вкладывать свои средства в накопительный фонд. Каждый гражданин будет иметь свой счет, он будет видеть, что у него накапливаются какие-то средства, которые он может самостоятельно прибавлять от своей заработной платы», – отметил министр.

По его словам, ключевая задача правительства — создать условия, при которых все граждане Украины будут мотивированы накапливать.

Отвечая на вопрос о сроках введения реформы, Марченко сказал: «Она может быть введена не ранее 2023 года. Законы должны быть приняты раньше».

Справка Finance.ua:

  • ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине планируют создать Государственный накопительный фонд, который вначале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным;
  • если Верховная Рада проголосует соответствующий закон в 2021 году, то накопительная пенсионная система может заработать уже в 2023−2024 годах.
По материалам НВ
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