Министр финансов рассказал, когда в Украине начнется пенсионная реформа

Пенсионная реформа в Украине может быть введена не ранее 2023 года — к тому времени необходимо принять изменения в законодательство.
Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, профильный комитет Верховной Рады уже поддержал решение направить доработанный проект закона на рассмотрение парламентом в первом чтении.
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Марченко рассказал, к какому компромиссу пришли министерство и депутаты.
«У нас есть два этапа. Первый этап, когда правительство создает государственный накопительный фонд, и 100% накопительных фондов там будут сосредоточены. Государство будет компенсировать 1% ЕСВ. Основная задача — создать мотивацию граждан самостоятельно накапливать. То есть дополнительно вкладывать свои средства в накопительный фонд. Каждый гражданин будет иметь свой счет, он будет видеть, что у него накапливаются какие-то средства, которые он может самостоятельно прибавлять от своей заработной платы», – отметил министр.
По его словам, ключевая задача правительства — создать условия, при которых все граждане Украины будут мотивированы накапливать.
Отвечая на вопрос о сроках введения реформы, Марченко сказал: «Она может быть введена не ранее 2023 года. Законы должны быть приняты раньше».
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