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Рынок труда: кому платят больше всего

Рынок труда: кому платят больше всего

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком труда, узнал у кадрового портала grc.ua о тенденциях рынке труда.

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Лидеры всех рейтингов по востребованности и размеру зарплат – отрасль информационных систем и телеком.

Динамика развития заработной платы в этой категории с апреля по ноябрь 2021 положительная, оплата за этот период в среднем увеличилась на 11.331 грн. Если в апреле средняя заработная плата этой профсферы составляла 51.469 грн, то уже в ноябре эта цифра выросла до отметки 62.800 грн.

Вторыми по размеру ежемесячной компенсации являются представители Топ-менеджмента. С апреля этого года зарплаты руководителей в среднем увеличились на символические 5.354 грн. Если в начале выбранного отрезка времени средняя цифра составляла 39.146 грн, то в конце вышла на показатель 44.500 грн.

Консалтинг. С апреля по ноябрь этого года цифра средней оплаты труда этой отрасли упала на 1.154 грн. При этом в разные месяцы эта цифра то поднималась, то опять падала. Самый низкий показатель был в мае – 20.088 грн, а самый высокий в апреле – 31.654 грн.

Страхование – динамика развития заработной платы была незначительна. По статистике выбранного периода зарплата у страхователей вырослf на 2.008 грн – в апреле цифра достигала 23.592 грн, а в ноябре – 25.600 грн.

Последней в пятерке самых высоких зарплат является отрасль строительство и недвижимость. За период апрель-ноябрь 2021 средняя заработная плата в этой сфере выросла на 6.073 грн. В апреле эта сумма составляла 22.427 грн, а в ноябре – 28.500 грн.

Справка Finance.ua:

  • Когда стоит сменить профессию вам не хватает денег, хотя вы и не новичок в сфере; вы работаете только ради денег; работа базируется не на ваших сильных навыках; ваша профессия скоро станет неактуальной.
По материалам Finance.UA
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