Киевская таможня изъяла 2 тонны китайских товаров под элитными брендами

Киевские таможенники обнаружили три партии товара из Китая, большинство которого не было задекларировано, или же ассортимент вообще не соответствовал заявленному в таможенной декларации. А это 13,5 тысячи единиц (около 2 тонн) одежды, обуви, сумок, зонтов, часов, мобильных аксессуаров и т. п. с логотипами Louis Vuitton, Gucci, Bottega Veneta, Prada, Fendi, Christian Dior, Balenciaga, Crocs, Adidas, Cartier, Tissot, Hublot, Apple и многих других.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Товары, задекларированные как аксессуары для мобильных телефонов, одежда и обувь китайского производства, поступили из КНР на адрес предприятия с Киевщины. Общий вес товара составлял почти 3,5 тонны, а стоимость – около $15 тыс.

Во время таможенного оформления сотрудники таможни провели полный досмотр грузов и установили, что в двух партиях предпринимателями задекларирована лишь половина товаров, а остальное – в документах не фигурирует. Ассортимент товаров в третьей партии вообще не совпадает со сведениями, указанными в документах.



Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Сейчас, в каждом случае составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование) и 483 Таможенного кодекса Украины (сокрытие от таможенного контроля).

Таможенники изъяли более:

1 тыс. пар обуви,

197 сумок, рюкзаков и кошельков,

74 элитных часов,

около 7 тыс. зарядных устройств, наушников, аккумуляторов к мобильным телефонам.



Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Материалы дел таможня направит в суд.

Стоимость изъятого будет определена позже.