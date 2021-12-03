Киевская таможня изъяла 2 тонны китайских товаров под элитными брендами

Киевские таможенники обнаружили три партии товара из Китая, большинство которого не было задекларировано, или же ассортимент вообще не соответствовал заявленному в таможенной декларации. А это 13,5 тысячи единиц (около 2 тонн) одежды, обуви, сумок, зонтов, часов, мобильных аксессуаров и т. п. с логотипами Louis Vuitton, Gucci, Bottega Veneta, Prada, Fendi, Christian Dior, Balenciaga, Crocs, Adidas, Cartier, Tissot, Hublot, Apple и многих других.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.
Товары, задекларированные как аксессуары для мобильных телефонов, одежда и обувь китайского производства, поступили из КНР на адрес предприятия с Киевщины. Общий вес товара составлял почти 3,5 тонны, а стоимость – около $15 тыс.
Во время таможенного оформления сотрудники таможни провели полный досмотр грузов и установили, что в двух партиях предпринимателями задекларирована лишь половина товаров, а остальное – в документах не фигурирует. Ассортимент товаров в третьей партии вообще не совпадает со сведениями, указанными в документах.
Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA
Сейчас, в каждом случае составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование) и 483 Таможенного кодекса Украины (сокрытие от таможенного контроля).
Таможенники изъяли более:
Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA
Материалы дел таможня направит в суд.
Стоимость изъятого будет определена позже.
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