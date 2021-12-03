Украина запускает добровольное фармакологическое медстрахование: сколько стоит и как будет работать

Украина пилотирует добровольное фармакологическое медицинское страхование. Соответствующий меморандум для внедрения пилота подписали сегодня в Министерстве здравоохранения Украины. Finance.ua узнал детали.

Как сообщил министр Виктор Ляшко: «По нашим оценкам, ежегодно украинцы оставляют в аптеках около 60 млрд грн, и более 50% из них тратят на лекарства без доказанной эффективности и по необоснованным назначениям».

Пилотный проект по фармакологическому страхованию — это возможность уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет за счет добровольного медицинского страхования.

Где будет. Фармакологическое страхование запускается в Ровно, Сумах, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве.

Как это будет работать:

Есть лекарства, которые не входят в программу «Доступные лекарства», и стоимость которых не возмещается государством, поэтому именно благодаря введению добровольного страхования можно будет получить компенсацию на лекарства, которые назначаются во время амбулаторного лечения.

Чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и известить об этом своего врача.

Пациент будет платить 120 грн в месяц и получит возможность использовать страховую сумму в 20 тыс. грн случае назначения ему лекарств, не входящих в программу «Доступные лекарства».

Чтобы получить лекарство по страховому полису в случае болезни, пациент приходит к врачу, обследуется, получает рецепт на лекарства.

Препараты, которые входят в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке. Пациент получает сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарства. Оплата лекарств страховой компанией происходит автоматически, без привлечения пациента или врача.

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