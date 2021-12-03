Украина запускает добровольное фармакологическое медстрахование: сколько стоит и как будет работать

Украина пилотирует добровольное фармакологическое медицинское страхование. Соответствующий меморандум для внедрения пилота подписали сегодня в Министерстве здравоохранения Украины. Finance.ua узнал детали.
Как сообщил министр Виктор Ляшко: «По нашим оценкам, ежегодно украинцы оставляют в аптеках около 60 млрд грн, и более 50% из них тратят на лекарства без доказанной эффективности и по необоснованным назначениям».
Пилотный проект по фармакологическому страхованию — это возможность уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет за счет добровольного медицинского страхования.
Где будет. Фармакологическое страхование запускается в Ровно, Сумах, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве.
Как это будет работать:
Чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и известить об этом своего врача.
Пациент будет платить 120 грн в месяц и получит возможность использовать страховую сумму в 20 тыс. грн случае назначения ему лекарств, не входящих в программу «Доступные лекарства».
Чтобы получить лекарство по страховому полису в случае болезни, пациент приходит к врачу, обследуется, получает рецепт на лекарства.
Препараты, которые входят в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке. Пациент получает сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарства. Оплата лекарств страховой компанией происходит автоматически, без привлечения пациента или врача.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Экономический паспорт: у Зеленского объяснили, почему выплаты получат рожденные с 2019 года6 ч. назад - 1033 7
На зарплаты учителям в госбюджете-2022 предусмотрено 108 миллиардов гривенВчера, 12:40 - 609 6
Альпинист получит драгоценности на €150 тысяч, которые он нашел на МонбланеВчера, 18:32 - 1859 5
В Украине более 100 чиновников и должностных лиц пытались скрыть свои миллионы14 ч. назад - 784 5
В Италии начали действовать новые карантинные ограничения для невакцинированных от COVID-19Вчера, 21:30 - 819 4
Один из главных банков ЕС отключил Беларусь от валюты17 ч. назад - 2201
Вместо домов по 1 евро в Италии продают дешевые дома «под ключ»Вчера, 19:13 - 2174 2
Альпинист получит драгоценности на €150 тысяч, которые он нашел на МонбланеВчера, 18:32 - 1859 5
Недвижимость в столице: что происходит с ценами на жилье3 ч. назад - 1605 3
Правила для ФЛП хотят изменить — законопроект4 ч. назад - 1494 3
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 683
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1327 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1475
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 413
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1237 1