Глава Saudi Aramco предупредил о безудержной инфляции

Генеральный директор национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер призвал мировых лидеров продолжать инвестировать в горючие полезные ископаемые в последующие годы, передает CNBC.
По мнению главы Saudi Aramco, предположение, что мир может очень быстро перейти на чистую энергию, было “глубоко ошибочным”. В мае Международное энергетическое агентство предупредило, что инвестиции в новые нефтегазовые проекты необходимо прекратить немедленно, чтобы мир достиг чистых нулевых выбросов к 2050 году и избежал худших последствий изменения климата.
Во время своего выступления на Всемирном нефтяном конгрессе (World Petroleum Congress) в Хьюстоне, штат Техас, он заявил, что слишком быстрый переход на более экологичные виды топлива может иметь ряд негативных последствий. В частности, это:
“Я понимаю, что публично признать, что нефть и газ будут играть важную роль во время перехода и за его пределами, для некоторых будет трудно. Однако признать эту реальность будет намного проще, чем бороться с энергетической опасностью, бешеной инфляцией и социальными волнениями, поскольку цены станут невыносимо высокими, а чистые нулевые обязательства стран начнут разрушаться”, – продолжил Амин Нассер.
Позицию Амина Нассера разделяют и другие энергетические лидеры, которые присутствовали на конференции, включая руководителей компаний Exxon и Chevron. Они утверждают, что спрос на нефть и газ в ближайшие годы будет оставаться на высоком уровне несмотря на усилия, направленные на переход к чистой энергии. В то же время заявление главы Saudi Aramco прозвучало на фоне усиления давления на нефтегазовый сектор. Главные цели:
Спрос на полезные ископаемые в 2021 году на глобальном уровне резко возрос, поскольку мировые экономики восстанавливаются после кризиса, который спровоцировала пандемия коронавируса. Прогнозируют, что глобальные выбросы углерода от сжигания ископаемого топлива в этом году вырастут до 36,4 миллиарда тонн по сравнению с прошлым годом. Этот показатель вырос на 4,9%.
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