Фейковый обменник: во Львове у местного жителя украли 19 тысяч долларов

В центре Львова киевлянка вместе с сообщниками обустроила фиктивный пункт обмена валют с таблицей с курсом валют, аппаратом для пересчета денег и фальшивыми деньгами. «На крючок» попался львовянин, который отдал мошеннице 19 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

«29 ноября в полицию поступило сообщение от львовянина о том, что в одном из обменных пунктов Львова, на улице Под Дубом, кассирша взяла у него деньги для обмена и скрылась вместе с ними», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали оперативники Управления уголовного розыска полиции Львовской области, а также следственно-оперативная группа и оперативники криминальной полиции Львовского районного управления полиции № 1. Как установили правоохранители, потерпевший передал для обмена средства на сумму 19 тысяч долларов. Кассирша взяла деньги и вышла с ними через задний выход.

В ведомстве также отметили, что мошенница использовала парик черного цвета и поддельные документы. Для поиска потенциальных жертв женщина подавала онлайн-объявление об обмене крупной суммы иностранной валюты, предлагая заниженный курс.