Сколько зарабатывают украинские ІТ-специалисты (исследование)

Журналисты ain.ua провели опрос и выяснили, какие зарплаты получают работники IT-сферы во второй половине 2021 года.

Об исследованиях. Был проведен анонимный опрос. Прошло более 4 тыс. человек. В процессе анализа результатов мы подсчитали медианы зарплат респондентов, разделив их на 4 категории: Business, Development, Content и Special & Administration.

Отмечается, что подсчеты зарплат проводились по фиксированной части заработной платы в USD после уплаты налогов.

Business. Высокая зарплатная медиана среди бизнес-специалистов уровня Senior в Product Owner, Game Designer и Data Scientist. Согласно результатам опроса, она составляла $4000, что значительно превышает данные предыдущего опроса. Самые сильные стартовые позиции у Business Analyst – медиана уровня Junior у них равняется $1100.

Медианная зарплата Junior Marketing Manager выросла до $800. SMM менеджеры зарабатывают значительно меньше других направлений маркетинга на всех трех уровнях сеньорности. Результаты также показали, что SEO и PPC, которые ранее находились примерно на одинаковом уровне, все еще равны на уровнях Junior и Middle. При этом Senior SEO по всем городам Украины в среднем получают на 25% больше. В Киеве медиана у SEO и PPC специалистов уровня Senior ровная.

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Максимальная зарплата среди респондентов, занятых в сфере маркетинга, — $5600 у Marketing Manager. Максимальная зарплата, указанная SEO, – $5000.

Медиана в Support/Call center осталась на уровне $800. Зарплаты тех, кто использует в работе английский язык, почти вдвое выше зарплаты украино- и русскоговорящих коллег. Даже больше, медиана зарплат англоязычных работников этой отрасли выросла на треть и теперь составляет $1600.

Development. Не секрет, что за лето 2021 года зарплаты разработчиков выросли. Согласно опросу, наибольшая медиана у Ruby Engineer – $4225. Высокая зарплата у Java, Python и TypeScript Engineer — медиана составила $4000.

Самая высокая медиана среди разработчиков Middle у Kotlin-разработчиков – $3300. PHP и Unity показывают самую низкую медиану на уровне Senior. Уровень зарплат программистов, использующих Swift, упал на всех уровнях сеньорности по сравнению с прошлым опросом.

Медианы зарплат для нескольких языков в зависимости от библиотек и используемых фреймворков:

Медианная зарплата программистов C# на .NET – $4000, причем на Unity – $2775.

JavaScript-программисты, работающие с Angular.js, получают в среднем $3200, а на React.js — $4450.

PHP на Laravel ($3475) зарабатывает на 30% меньше, чем PHP на Symfony ($5000).

на Laravel ($3475) зарабатывает на 30% меньше, чем на Symfony ($5000). Зарплата Python на Django и Python на Flask практически выровнялась – $4750 и $4250 соответственно.

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Заметно выросла зарплата тестировщиков. Так, общая медиана в сфере составила $2240. Медиана в Senior Automation QA — $4000, в Senior General QA— $2950, ​​а в Manual QA — $3000. Подтверждается наблюдение, что тестировщик, который использует языки (медиана $2525), получает на 30% больше, чем тестировщики без знания хотя бы одного языка программирования (медиана $1800).

Content. В сфере Content новый лидер: теперь наивысшая медиана у Senior Video designer — $2650. Лидер предыдущего зарплатного опроса 2D/3D Artist, отстает не сильно, медиана Senior-уровня равна $2550. Для Junior 2D/3D Artist медиана стала ниже на 40% и теперь составляет $600. Такая же медиана и у Junior Writer. Зато для более опытных специалистов направления Writer медиана стала выше и теперь составляет $1250 (Senior-уровень).

Special & Administration. Медиана зарплат Junior Recruiter HR и снизилась до $550, однако медиана для Senior выросла значительно: с $1500 до $2175. Уровень медиан Senior уровня для всех направлений (HR, HR Generalist, Recruiter) примерно одинаков и колеблется от $2000 до $2250. Продуктовые компании предлагают зарплаты для рекрутеров и HR выше, чем аутсорсинговые компании.

Крупные компании также платят HR и рекрутерам больше, чем компании с малым количеством сотрудников. Например, медиана зарплат в компаниях, где работает от 1500 человек составляет $1400 – это вдвое больше, чем в компаниях с 21-50 сотрудниками. Большинство респондентов, которые указали, что работают в небольших компаниях, являются Junior Recruiter, в то время как в крупных компаниях Junior Recruiter было до 10%.