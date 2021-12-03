Вклады украинцев в гособлигации выросли до исторического максимума

Вклады физлиц в облигации внутреннего госзайма выросли до исторического максимума — 24 млрд грн во всех валютах.
Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на странице в Facebook.
По словам Данилишина, гривневые государственные заимствования в ноябре составили 56,9 млрд гривен. Средневзвешенная ставка государственных заимствований в национальной валюте в ноябре снизилась до 11,48% (по сравнению с 12,09% в октябре), оставаясь при этом на 12 б. п. выше, чем в среднем с начала 2021 года.
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В общем, с начала года в государственный бюджет было привлечено 268,4 млрд гривен в национальной валюте.
Рост ОВГЗ в собственности банков за неделю на 3,9 млрд гривен позволил компенсировать сокращение вложений в ОВГЗ юридических лиц (на 2,3 млрд гривен за неделю) и нерезидентов (на 0,6 млрд гривен за неделю).
«Благодаря более привлекательной доходности (по сравнению с другими финансовыми инструментами) вложения в ОВГЗ физических лиц выросли до исторического максимума — более 24 млрд гривен (во всех валютах), которые примерно поровну делятся на вложения в гривневые и валютные ОВГЗ», — отмечает глава Совета НБУ.
А вот инвестиции в государственные ценные бумаги со стороны нерезидентов находятся на уровне 10-месячного минимума (около 91 млрд гривен), что является отражением ухудшения иностранными инвесторами оценки суверенных рисков на фоне негативного информационного поля.
По состоянию на 1 ноября 2021 года доля ОВГЗ в чистых активах украинских банков составила 25,4%, а их соотношение к депозитной базе банков (средств клиентов) — 34%.
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